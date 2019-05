Alejandro Davidovich se queda a las puertas de Roland Garros

Alejandro Davidovich (133 del mundo) se quedó a las puertas del cuadro final de Ronald Garros tras caer esta tarde en tres sets ante el alemán Yannick Maden (115) por 6-3, 3-6 y 6-1. El malagueño le jugó de tú a tú al experimentado germano pero quebró sus opciones en el último sets, donde los errores no forzados le alejaron del billete para la gran escena de París.

Davidovich no entró bien a la pista de arcilla. Era el tercer encuentro, a las puertas del cuadro final de Roland Garros, y los nervios pesaban en el joven malagueño. En frente, un veterano alemán de 29 años que sabía donde estaba. Maden no era el portugués Joao Domingues, al que venció en dos sets (2-6 y 5-7), el germano supo aprovechar cada error del español.

El de La Cala del Moral acostumbra a pelear cada bola pero sus errores no forzados (18 en el primer set) le condenarían desde bien pronto. El primer juego del español lo transformó Maden en la primera rotura, el cual asentó con su segundo juego (3-0). Tras aquello, más nervios para Davidovich, que no lograría asentarse en el partido pero que no concedería más oportunidades con su saque –ninguno bola de break–. Al resto no mordió y el juego sería pronto para el alemán (6-3).

En el segundo set sacaría su mejor tenis Davidovich. No reducía su agresividad –17 errores no forzados– pero afinaba con su diestra para compensar –17 golpes ganadores– y apretar a un Maden al que se le empezaba a notar las costuras. Tras solventar un primer juego al servicio muy competido, el malagueño logró romper el servicio del germano tras tres puntos consecutivos con 40-15. En el tercer juego sufrió al saque (40-15) pero supo reponerse y levantar dos bolas de break para el 0-3. El malagueño se hacía grande sobre la arcilla de París y llegó a tener otra bola de break para el 1-5, que arregló Maden (2-4), sufrió para el 2-5, levantando dos bolas de break en contra y solventó su último servicio para llevarse el set (3-6).

Pero la gasolina de Davidovich se consumió en el tercer set. Los errores no forzados (16) consumían las opciones del malagueño que no encontraba respuesta con sus golpes ganadores (8). El alemán se mostró sólido en todo momento y rompía el servicio del español en la primera bola de break del tercer juego (2-0). Pesó la inexperiencia del de La Cala del Moral, que se diluía poco a poco. Tuvo otra bola de break Maden en el cuarto juego pero Davidovich se rehacía en lo que parecía una pequeña reacción (3-1). El germano supo apaciguar al joven tenista al que volvía a romper el servicio en su cuarta bola de break para el 5-1. Con su saque, Maden selló su pase al cuadro final de Roland Garros, el malagueño se despide tras una gran actuación pero con sabor agridulce.