Alhambra Nievas: en la cima pero con otra perspectiva

La ciudad estadounidense de San Francisco en 2018 vio pitar por última vez a una árbitra que fue elegida en los World Rugby Awards como la mejor del mundo dos años antes. Granadina de nacimiento, malagueña de adopción, Alhambra Nievas se formó en este deporte en la Costa del Sol, en el equipo de la Universidad. Llegó a debutar con la selección española. Y de ahí a la cima del arbitraje. Se despidió en el Mundial de Rugby Seven, en todo lo alto.

Le cambió mucho la vida a Alhambra, que sigue estrechamente vinculada al rugby. Colgó el silbato y se enroló como Gerente de Desarrollo del Arbitraje Mundial en el World Rugby, el máximo organismo que rige este deporte. Un puesto de mucha responsabilidad que ella explica. "Estoy contenta con la decisión que tomé en el plano personal y profesional. Me gusta mucho lo que hago", asegura, mientras cuenta interioridades de la decisión ahora que vuelve a estar embarazada: "Fue un poco motivada por las prioridades a nivel personal, quería formar una familia. Podía haber aguantado unos años más, pero no quería hacerlo con 40. Todo se alineó, salió una oportunidad laboral muy buena y me permitía seguir haciendo carrera en el mundo del deporte desde otro ámbito. No fue fácil porque estar dentro del campo es lo mejor".

La pandemia del COVID-19 afectó a los planes y programas del organismo, aunque a ella le permitió trabajar más desde Granada, donde reside. "Una de mis prioridades es que cada vez más mujeres tengan las herramientas y el apoyo para ser árbitras de primer nivel. Cada vez más tienen contrato. Cada vez más mujeres también arbitramos en competiciones masculinas. Que las designaciones sean por méritos y no por género", relata sobre sus funciones, mientras amplía: "Luego hago mucho trabajo para que ningún árbitro con potencial se pierda en regiones o países que no tienen tradición ni estructuras profesionales, que seamos capaces de detectarlos y darle recursos para llegar al alto nivel. Es otra de las cosas muy importantes".

Labor de la Diputación de Málaga "Es fundamental que las instituciones sean conscientes de visibilizar que sigan luchando por esa igualdad natural"

"Es difícil quedarte con una cosa", dice cuando mira hacia atrás, aunque resalta los Juegos Olímpicos de Río’16, donde pitó la final femenina: "Fue muy especial, un punto de inflexión en mi carrera. Era un sueño desde niña". "Fundamentalmente con todas las cosas que he aprendido, un crecimiento personal y profesional muy grande porque mis estudios eran en Ingeniería y el rugby me cambió la vida. Ese proceso de reinventarme y dedicarme a lo que me apasiona y me encanta, con eso también me quedo. El poder trabajar y dedicarme a lo que realmente me apasiona. Con todas las amistades que he hecho, que afortunadamente viajas a cualquier país y hay alguien para recibirte", añade.

Alhambra Nievas siempre estará vinculada a Málaga y es una parte importante del deporte de la provincia, aunque ahora su presente esté en otro lugar. Ella fue parte importante de +Deporte+Mujer, un programa de la Diputación de Málaga que pretende empoderar a la mujer en el deporte, fomentando el reconocimiento y la visibilización de los logros.

"Tuve la suerte de estar inmersa y de participar activamente y de compartir experiencia con deportistas y entrenadores de otros deportes. Es fundamental que las instituciones sean conscientes de visibilizar que sigan luchando por esa igualdad natural. Es fundamental. Siempre que puedo participar y que tengo el espacio es un placer", afirma la ex árbitra, que felicita al ente provincial por su puesta en marcha y que cuenta las conclusiones que tuvo tras ser parte de algunas ponencias del programa: "Ese punto de encuentro sirvió para darnos cuenta que todos nos encontramos con las mismas dificultades. Si lo normal es insultar a una mujer árbitro hay que analizar para revertir esas conductas, que no dejan de ser algo social y cuesta trabajo cambiar. Implica una cuestión de educación, va más allá del deporte. Cómo piensa la gente, cómo ve a una jugadora o a una árbitro o a una entrenadora, esa parte es muy importante. Es un trabajo que hay que hacer desde toda la sociedad". Es la lectura de Alhambra Nievas, que se despide reconociendo que le ilusiona volver a pitar a nivel andaluz o en el rugby base. Una llama que no se apagó.

