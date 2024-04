La armada de Málaga a 100 días de los Juegos Olímpicos de París

La cuenta atrás se acelera para el inicio de los Juegos Olímpicos de París. Se debate estos días sobre cómo será la ceremonia de inauguración por la amenaza terrorista latente en un mundo en el que las guerras, por desgracia, se recrudecen y pueden marcar la gran fiesta. Quedan justo 100 días para la gran cita del deporte universal, en el cierre un ciclo olímpico más corto por el retraso hasta 2021 de los Juegos de Tokio por mor de la pandemia. Entonces no hubo público y fueron algo desangelados aunque el espectáculo se desarrolló en un momento crítico.

Una de las cunas del olimpismo, la capital francesa, ya sede en 1900 y 1924, ultima los detalles. Y allí estarán un buen puñado de malagueños. En las últimas semanas se han confirmado varios billetes. No hay seguridad 100% hasta que los deportistas no compitan, pero hay buenas perspectivas para que el retén de deportistas de la provincia estén cerca del mayor nivel de la historia. El tope lo marca Sidney 2000, donde estuvieron 12 deportistas con vinculación malagueña. Mari Carmen Barea (Hockey hierba), Elena Benítez (Taekwondo), José Manuel Cerezo (Atletismo), Mari Carmen Collado, Guillermo Mediano, María Peláez, Nina Zhivanevskaia y Ana Belén Palomo (Natación), Miguel Ángel Falasca (Voleibol), Carolina Malchair (Gimnasia rítmica), Antonio Carlos Ortega (Balonmano) y Nacho Rodríguez (Baloncesto). Ahora hay varias opciones confirmadas y un puñado más que se pueden concretar en los próximos dos meses y medio. Se puede superar la media de media docena en las últimas ediciones. Las desglosamos a continuación.

Baloncesto

Nacho Rodríguez (Sidney’00) y Berni Rodríguez (Pekín’08, con una medalla de plata) fueron los dos únicos baloncestistas malagueños que compitieron en unos Juegos. Alberto Díaz tiene la opción de unirse a este selecto club, aunque no es sencillo. Primero, España debe estar en París y tiene que ganárselo en un Preolímpico que se desarrollará en Valencia del 2 al 7 de julio. La selección de Sergio Scariolo está con Líbano y Angola en el grupo A. Se cruzará en semifinales con el Grupo B, donde están Finlandia, Polonia y Bahamas, con varios NBA en sus filas y que dejó fuera Argentina. Sólo hay una plaza. Hay presión, nunca se le dio especialmente bien a España jugar en casa en grandes eventos.

Alberto Díaz ha estado presente en el oro Europeo de 2022 y en el Mundial asiático de 2023, con un rol importante y específico para Sergio Scariolo. El regreso de Ricky Rubio, el propósito de que esté Lorenzo Brown y la evolución de Juan Núñez ponen complicada la competencia en la posición aunque la versatilidad de otros jugadores y el hecho de que Alberto tiene unas características especiales y apreciadas, sin necesidad de protagonismo ofensivo, le dan opciones. Su estado de forma es excelente. Además de Sergio Scariolo, malagueño adoptivo, forman parte de su staff el técnico Ángel Sánchez-Cañete, el doctor Carlos Salas y el preparador físico Enri Salinas, todos malagueños. El grupo hipotético en París ya se sorteó y sería durísimo:Canadá, Australia y el ganador del Preolímpico de Atenas (Grecia y Eslovenia de favoritas). Tras París habrá relevo generacional.

La jugadora Patricia Soler estuvo hasta hace unos meses en convocatorias de la selección española 3x3, que aún tiene dos opciones repesca en mayo para ir a los Juegos, aunque en las últimas listas no ha estado presente.

Balonmano

Gran noticia la que se vivió el pasado fin de semana en Torrevieja. La selección española femenina consiguió su pase para jugar los cuartos Juegos Olímpicos consecutivos. En los tres anteriores estuvo Marta López (bronce en Londres’12) y participó también en esta clasificación. Con 34 años, jugando en el Rapid de Bucarest rumano, la malagueña ha superado varias lesiones graves y vuelve a estar un gran nivel. Ha sido titular como extremo zurda y, si no hay problemas físicos, debe estar entre las 14 elegidas. Lo mismo ocurre con Sole López, extremo diestra. La capitana del Costa del Sol está en su madurez (32 años) y comparte posición con la algecireña Jennifer Gutiérrez, ex del Costa. Con ellas, otras jugadoras del equipo malagueño como Merche Castellanos, portera titular, y la central Silvia Arderius. Todas tienen opciones de competir en París. Hungría, Países Bajos, Francia, Brasil y Angola son las rivales de las españolas en la primera fase tras el sorteo celebrado justo ayer.

No habrá jugadores en la selección masculina con España, pero sí un malagueño como seleccionador de otro país. Es Antonio Carlos Ortega, uno de los mejores deportistas malagueños de la historia, que ahora se acerca a ese nivel como entrenador. Tras varios años en la NBA del balonmano, en Alemania, dirige al Barcelona, al que hizo campeón de Europa. Fue dos veces olímpicos como jugador (en Sidney’00, con bronce, y en Atenas’04) y ahora lo va a ser como entrenador dirigiendo a Japón. Ya tuvo una experiencia como seleccionador asiático en el Mundial de 2019 y ahora se le ofreció esta oportunidad que no ha podido rechazar. Contará con el también malagueño Víctor Hugo López, afincado en Japón y antiguo internacional español también. Tendrá un choque emocional porque se medirá en la primera fase a la selección nacional, así quedó emparejado en el grupo.

Asimismo, el malagueño José Luis López Becerra es el analista de las selecciones masculina y femenina y su trabajo de vídeo y datos es fundamental en la preparación de los partidos para los seleccionadores, Ambros Martín y Jordi Ribera.

Fútbol

Se da una situación curiosa en el balompié. Hay algunas opciones de malagueños para ir a los Juegos de París, pero más complicado con la selección española. La que parece más clara es la de Junior Firpo. El lateral zurdo del Leeds United nació en la República Dominicana pero se crió en Málaga desde los cinco años, desarrollándose en el Benamiel, el Tiro Pichón y el Puerto Malagueño, de donde saltó al Real Betis. Allí fue campeón de Europa sub 21 con España. Después de no debutar con la absoluta, a sus 28 años se le presentó la oportunidad de representar a su país natal, que está haciendo una labor de reclutamiento con jugadores en la diáspora. Ya debutó en la pasada ventana con la absoluta. Y el propósito es que esté en París como uno de los tres mayores de 23 años permitidos.

Situación parecida para Brahim Díaz. Se escribió mucho en los últimos meses, al calor de grandes actuaciones con el Real Madrid, sobre la decisión de jugar con Marruecos después de que se resistiera la llamada de España. Debutó con la semifinalista del último Mundial en sendos amistosos en marzo. Y el seleccionador, Walid Regragui, verbalizó su deseo de que Brahim estuviera en París liderando a los Leones del Atlas. No parece sencillo porque el Real Madrid deslizó que no permitirá la convocatoria de jugadores para los Juegos. Al no ser una fecha FIFA no hay obligación de cederlos.

Para jugar con España a finales de 2023 había una seria opción con Bryan Zaragoza. El menudo extremo malagueño la estaba partiendo con el Granada y con ello se ganó un traspaso al mítico Bayern de Múnich, pero allí su presencia está siendo testimonial y se entrenador, Thomas Tuchel, ha señalado su falta de adaptación. Como nacido tras el 1 de enero de 2001 hay esa posibilidad. A los jóvenes del Málaga les penaliza estar en Primera RFEF para alguna remonta posibilidad. Sí tiene más el holandés de nacimiento pero malagueño desde los cinco años Dean Huijsen, que debutó con España sub 21 el pasado mes de marzo después de escoger representar a la Roja tras haberlo hecho antes con la Oranje. Formado en el Málaga desde alevines, al acabar su etapa cadete se marchó a la Juventus y ahora está cedido en la Roma. En 1976 fueron olímpicos en Montreal Esteban Vigo y Juan Gómez Juanito. Y en Londres’12 lo fue Isco Alarcón.

Golf

El golf volvió a ser olímpico en los Juegos de Río’16. Allí estuvo, como en Tokio’20, Azahara Muñoz. La sampedreña también tiene muy encaminada su presencia en París. El próximo 24 de junio acaba la fecha de clasificación y entonces se cierra el ranking. Hay un field de 60 jugadoras y la malagueña ocupa actualmente el puesto 33 de la clasificación olímpica. Hay una cuota de cuatro plazas como máximo para aquellos países que tengan ese número de jugadoras entre los 15 primeras (Estados Unidos y Corea del Sur, grandes dominadores del deporte, lo poseen). Después, un tope de dos por país. Carlota Ciganda es número 30 del mundo y tiene la primera plaza española asegurada. Azahara es la 89 en el ranking universal a fecha del 15 de abril y segunda española. Curiosamente, la competidora nacional que podría quitarle el puesto es otra malagueña, Ana Peláez, que es la 126. En dos meses es complicado recuperar o perder tantos puestos. La siguiente en el ranking es otra malagueña, Julia López, que en este caso no podría participar en los Juegos al ser aún jugadora amateur y estar en la universidad. Después de lidiar con una enfermedad que le hizo estar tiempo fuera y también después de ser madre, Azahara (37 años) puede ser olímpico por tercera vez.

Hípica

El equipo español de doma clásica, con los malagueños Alejandro Sánchez del Barco y José Daniel Martín Dockx, obtuvo en noviembre pasado en el Campeonato de Europa de hípica de Hörstel (Alemania) una de las plazas disponibles para clasificar para los Juegos Olímpicos. Cuatro competidores con sus caballos lo consiguieron. Las plazas no son nominales, así que los responsables federativos tienen la potestad de elegir, algo que ocurrirá en las próximas semanas.

Alejandro Sánchez del Barco con ‘Quincallo de Indalo’, y José Daniel Martín Dockx, con ‘Malagueño LXXXIII’, tienen serias opciones. La selección para París comprende tres titulares y un suplente. Martín Dockx ha tenido grandes resultados en los últimos meses con su binomio y ya tiene experiencia puesto que estuvo en Londres’12 y Río’16, con un diploma en su haber. No llegó a Tokio, pero ahora vuelve a estar en la primera fila para repetir experiencia olímpica el mijeño.

El fuengiroleño Sánchez del Barco (30 años) emergió con una gran actuación en pasados Mundiales y Europeos y fue el mejor español cuando se consiguió la clasificación olímpica. Son dos opciones serias para el deporte malagueño de estar en París.

Natación

Es el principal vivero del deporte malagueño en los Juegos Olímpicos. Desde que María Peláez debutara con 14 años en los Juegos de Barcelona’92 se ensartarán nueve citas consecutivas con malagueñas nadando, también con Mari Carmen Collado, Ana Belén Palomo, Guillermo Mediano, Nina Zhivanevskaia, Duane da Rocha, Carlos Peralta y Paula Ruiz. En los dos últimos no hubo presencia en la piscina, sino en aguas abiertas. Paula Ruiz estrenó la disciplina en Tokio’21 y ahora será María de Valdés, que llega como flamante subcampeona del mundo. A sus 25 años, la fuengiroleña afincada desde hace unos años en La Coruña consiguió el billete de manera formidable el pasado mes de febrero en Doha (Catar), cuando perdió el oro por sólo una décima ante la dominante Sharon van Rouwendaal.

De Valdés estaba catalogada como un gran proyecto por la Federación y ha ido madurando progresivamente hasta convertirse, después de ese gran resultado, en candidata a todo. Pudo estar en Tokio y estuvo en el Preolímpico en posición de clasificación pero sólo había un puesto por país que fue para Paula Ruiz, compañera y rival desde la infancia. Después de pasar un duro trance personal con el fallecimiento de su padre a finales de 2023, en su nombre consiguió la plata mundial, ahora se encuetnra en una concentración en altura durante la segunda mitad de abril en la Universidad de Arizona del Norte en Flagstaff, en Estados Unidos, con el resto de la selección nacional. El entrenador del Centro Inacua, Xavi Casademont, y el granadino Carlos Garach, la onubense Alba Vázquez y la ilicitana Ángela Martínez, que también se entrenan en Málaga, se preparan para la cita parisina.

Remo

No son sencillas las opciones, pero existen para las malagueñas Teresa Díaz y Natalia de Miguel. El próximo mes de mayo acudirán a Lucerna (Suiza), donde se celebra la última repesca para ir a los Juegos Olímpicos. Las remeras del Club Mediterráneo compiten en el doble scull ligero y este fin de semana pasado estuvieron en Varese (Italia), donde sólo pudieron llegar a la Final B en la Copa del Mundo. Deben quedar en una de las dos primeras posiciones en aguas suizas para ir a París. También está Marta de la Heras, que forma parte del equipo nacional de cuatro sin timonel, aunque parte en principio figura como suplente. Tiene 23 años y margen de progresión por delante. En el horizonte aparecen los Juegos de Los Angeles’28, donde será olímpico el remo de mar, en el que Málaga es una potencia que colecciona títulos mundiales y europeos. Por ejemplo, con Adrián Miramón. También las remeras citadas han competido y destacado en esta modalidad.

Tenis

64 tenistas entra en el cuadro masculino, los 56 mejores por ranking con el tope de cuatro por país (extensible a seis para jugar los dobles). El 10 de junio, tras la disputa de Roland Garros, se cierra la clasificación. Y para participar precisamente en las instalaciones del Bois de Boulogne dos meses después tiene casi todo hecho Alejandro Davidovich. El malagueño ya estuvo en Tokio y ahora tiene la opción de repetir en París. No atraviesa ahora un buen momento, pero aguanta en el Top 30 del ranking mundial. Defiende ahora puntos en la gira de tierra en Barcelona (cuartos de final), Madrid (cuarta ronda), Roma (tercera ronda) y Roland Garros (tercera ronda). Si no hay una debacle debe estar en París y con la posibilidad de copetir también en el doble, como ya hizo en Tokio. Próximo a cumplir 25 años, Davidovich aspira a estar en sus segundos Juegos Olímpicos.

Triatlón

El gran comienzo de temporada de Alberto González, con un bronce en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y un oro en la de Hong Kong, ha aumentado las opciones del malagueño de estar en unos Juegos Olímpicos en un deporte que se ha convertido en poco tiempo en referencia del calendario (1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros a pie). González debe estar entre los 30 mejores del ranking y ser uno de los tres mejores españoles (la última de las plazas está sujeta a criterio federativo). A sus 25 años, se acerca a su madurez. Antonio Serrat (13) y Roberto Sánchez Mantecón (20) le preceden. El malagueño es el 28, pero están cerca David Castro (31) y Sergio Baxter (34). Todo se decidirá en las Series Mundiales de Yokohama (11 de mayo) y Cagliari (27 del mismo mes), algo así como los grand slam del triatlón, tras las que se cierra el periodo de clasificación. González, de una familia de tradición triatleta, afina su puesta a punto en altura y volverá a Málaga antes de desplazarse primero a Japón y después a Italia para sellar la clasificación para París.

Vela

Fue el deporte en el que hubo un malagueño por primera vez en unos Juegos. Fue Gonzalo Fernández de Córdoba, en Roma’60. Estuvo también en México’68 y Múnich’72. En los dos últimos coincidió con Félix Gancedo, que también compitió en Montreal'76. Ambos compitieron con el Rey Juan Carlos en tierras alemanas. En Barcelona’92 y Atlanta’96 estuvo Theresa Zabell, que es la deportista malagueña más laureada, con dos oros. Y en París (en Marsella, más bien, la sede en aguas mediterráneas) estará Ana Moncada. La joven esteponera (23 años) rubricó la semana pasada en Palma su billete. Había conseguido en enero, en el Europeo de Grecia, la plaza para España, pero no era nominal. Sus buenas actuaciones en las pruebas que computaban le hicieron ser la elegida por la Federación. Competirá en la clase ILCA 6 y será la primera malagueña en vela en el Siglo XXI.