Billie Jean King Cup: A España no le vale la heroica ante Polonia y cae eliminada

Si alguien desconocía lo que significa la liturgia especial de la Billie Jean King y la Copa Davis, la eliminatoria entre España y Polonia fue un gran ejemplo de lo que es este tipo de competición por países. Hay maneras de perder y de ganar. España se medía al mejor equipo por ranking de las jugadoras (número dos y otras dos entre las 40 mejores del mundo) presentes en Málaga, una Polonia en la que su Iga Swiatek ha venido con una misión clara. De hecho, sus seguidores, en varios cientos, convirtieron la pista anexa construida en el Martín Carpena en una pequeña Varsovia por momentos. Hay fiebre por el tenis en el pujante paíse del Este de Europa con la joven de 23 años, varsoviana de nacimiento, ganadora ya de cinco grand slams y con 125 semanas en el número uno, séptima jugadora de la historia con el reinado más longevo.

Y España eligió competir y caer de pie. Perdió por 2-0, con dos derrotas en las que no hay demasiado reproche. Titánico partido de Sara Sorribes en el debut ante Magda Linette, experimentada (32 años) jugadora polaca, que tuvo una pizca más de acierto, con un tenis más agresivo por el agónico de la castellonense. Fue una oda al tenis como sufrimiento. 3 horas y 51 minutos de partido. 93 minutos el primer set, resuelto en el tie break. 6-2 para repeler de una Sorribes corajuda, ya en París demostró con el bronce olímpico en el doble que se motiva cuando luce la camiseta de la selección española. Y un set final con alternativas, con roturas. Mandó 3-0 la española, que parecía volar por inercia hacia el triunfo con varios breaks consecutivos. Pero Frech supo también sufrir para alzarse con la manga (6-4) y el partido.

Fue un duelo con cientos de puntos, con decenas de igualdades y puntos de break y ventajas que se eternizaban. Varios juegos por encima de 10 minutos de duración efectiva, un par de ellos rozando los 20. Sorribes, por encima del puesto 100 del mundo, fue la elección de Anabel Medina y poco reproche cupo para ella. Lo dio todo, pero no bastó.

La derrota dejaba a España en situación límite, al borde del precipicio, y con el cañón en la mano de la citada Swiatek, ahora número dos pero dominadora del circuito en los últimos dos años. Paula Badosa había hecho una segunda parte de temporada sensacional, recuperando sensaciones y subiendo en el ranking hasta el número 12. En 2022, Swiatek era la uno y Badosa, la dos, antes del calvario de lesiones de la catalana nacida en New York. Les une, además, una buena amistad.

Swiatek se llevó la primera manga con cierta facilidad, con 6-3 y dos roturas . Y el partido parecía ya encaminado para su lado cuando lideraba 3-0. Pero Badosa, cuyos golpes resisten a cualquier jugadora del circuito pero, además de continuidad física, necesita crecer en la dureza mental, quiso sufrir, lo dejó todo. Igualó el partido, tuvo alguna bola de break más y llevó al límite a Swiatek. Le forzó el tie break y se llevó el set (7-5 en la muerte súbita).

Pero ahí acabó derrengada Badosa, que no pudo aguantar la mayor fiabilidad de la rival, menos propensa al fallo y manteniendo la tensión en todas las bolas. Sucesión de breaks, pero Swiatek no perdonó. Con 4-1 el partido se paró un cuarto de hora por un problema de salud de una espectadora en la grada. El parón no cambió la dinámica y la número dos no perdonó. La aventura española en la Billie Jean King Cup, un debut que se prorrogó por la DANA, fue fugaz en el recorrido pero intensa en la derrota, negándola hasta donde pudo en seis sets repletos de épica. Polonia emerge como una candidata muy potente a llevarse el torneo.