Bombazo de Álex Ruiz: elimina a Ale Galán y Juan Lebrón

El Adeslas Madrid Open 2021 está abriendo a lo grande la temporada en el World Padel Tour. Ya habían caído tres de las mejores ocho parejas del circuito (Paquito Navarro-Di Nenno, Silingo-Mati Díaz y Maxi Sánchez-Allemandi) y este viernes saltó el bombazo con la eliminación de Ale Galán y Juan Lebrón. Los incontestables números uno el curso anterior cayeron por primera vez en cuartos de final desde que decidieron unir sus caminos. Sus duelos perdidos se cuentan con los dedos de una mano, cinco de 42. Ahora son seis. Una hazaña que obró Álex Ruiz junto a Franco Stupaczuk, con el que se juntó para la nueva campaña. Un partido épico (6-4, 4-6, 1-6) donde tuvo que remontar para terminar avasallando. Fue clave su rendimiento sobresaliente en los puntos, con un perfecto 7-0.

Seguramente uno de los mejores días del alhaurino, que ahora entrena a diario en El Higuerón, desde que es profesional. Un triunfo mayúsculo y de muchísimo mérito que le vale para volver a semifinales, donde no estaba desde el 2019. "Bienvenido a estar entre las ocho vas a sufrir. Pero hoy te has salido", le decía Stupa tras la gesta a un emocionado Álex Ruiz: "Quería saludar a mi padre, mi madre y mi hermano que están en la grada. Me emociono mucho porque ganar este partido delante de ellos es un orgullo. No hay fórmula secreta para ganar a un parejón, son los números unos por algo. Hay que jugar al 200% y salió todo bien. Agradecer a mi compañero que me apoyó, ojalá sufrir con él muchos años". Este sábado, en el segundo turno de la tarde, se medirán por un lugar en la final a Pablo Lima y Agustín Tapia. Se podrá ver en directo en YouTube en el canal oficial del WPT (aquí el enlace).

Horas antes en cuartos había caído el joven Miguel Yanguas, uno de los grandes talentos de la nueva hornada. Después de la machada de eliminar a Maxi Sánchez y Tito Allemandi y meterse por primera vez en su carrera entre las ocho mejores parejas el malagueño no pudo seguir avanzando junto a Iván Ramírez. Ambos cayeron frente a Arturo Coello, otra de las perlas del World Padel Tour, y Miguel Lamperti (6-4, 6-4). Un partido peleado donde les faltó una marcha más para poder pelear el triunfo. No obstante, su balance del torneo es sobresaliente.

En semifinales, en el cuadro femenino, también está Bea González. La paleña no tuvo que saltar a pista después de que una de sus rivales estuviera lesionada. Tendrá un choque durísimo este sábado por jugar la cuarta final de su trayectoria, la que sería la primera junto a Lucía Sainz. A las 10:00, por GOL, se medirán a Ale Salazar y Gemma Triay, que salen como pareja uno y son las grandes favoritas en este comienzo.