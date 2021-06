Borja Vivas: paso a paso hacia el adiós

Está cerca del adiós uno de los mejores lanzadores de peso de la historia de España. Paso a paso se encamina hacia la despedida Borja Vivas. Con un currículum de mucho calibre le supo a gloria proclamarse de nuevo campeón de Andalucía al aire libre hace unas semanas. “Como este año será el último todo se va disfrutando un poco más. Que sea en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, que es nuestra casa, el escenario era especial. La marca era lo de menos, contaba el doble ganar este año”, cuenta el del Club Atletismo Málaga.

En ese camino hacia el cierre ya todo es especial. "Es una sensación de cada cosa que hago inconscientemente pienso me quedan tantos entrenamientos, los últimos nervios... es una decisión muy meditada. Ya lo necesito. Sabía que iba a llegar. Vas quitando hojas del calendario y cada cosa es especial. Cada día te da un poco más de pena", reflexiona el malagueño que habla sobre la retirada y esos meses de dudas hasta tomar la decisión: "Es difícil. Esa transición la pasé más o menos hace un año y pico, antes del COVID lo tenía más o menos asimilado. Tenía un problema en la rodilla que casi me impedía lanzar. Me pillaba como con ganas de tirar la toalla. Me operé y le eché valor, si no practicas este deporte no me imposibilitaba hacer vida normal, pero si quería competir me tenía que operar. Me vio el doctor Nogales y me dijo que tenía que tomar una decisión. No las tenía todas conmigo. Me quedó todo muy bien y pensé que sería mi último año y quería darlo todo. Fui campeón de España en pista cubierta y llegó el COVID y fue la gota que derramó el vaso. Se suspendieron los Juegos, se sumó todo y pensé que llegó mi momento".

No podrá ser en los Juegos Olímpicos de Tokio, por deseado que hubiera sido. Se antojaba como la guinda a un currículum de alta escuela, pero no era una opción real en este punto de su carrera. "Hubiera sido la guinda, pero era consciente que era muy complicado. Fueron aumentado la marca y fue evolucionado de medio metro en medio metro hacia arriba. 20 en Londres, 20.50 en Brasil y ahora 21.10, que sería marca personal. Era una sensación de intentarlo, pero sabiendo que estaba muy limitado. Era casi imposible", admite el malagueño, que hace balance de su trayectoria: "Todo ha sido super super positivo, mi subcampeonato de Europa de aire libre en Zurich fue mi mejor momento. Lancé más de 21 metros, el segundo de España que lanzó por encima de 21 (el otro es Manolo Martínez). Nunca pensé que pudiera conseguir una medalla, fue un antes y un después. Viví otro tipo de atletismo desde entonces, me abrió las puertas a otro tipo de atletismo".

La Diputación de Málaga, a través de su programa Turismo Costa del Sol, fue uno de los sostentos principales durante su carrera. "Uno de los patrocinadores a los que debo estar agradecido. Estuvieron desde el principio, a través de Costa del Sol y de Sabor a Málaga. Es de agradecer porque somos un deporte muy humilde por desgracia, fue fundamental. Me siento malagueño por los cuatro costados. Llevar en mi camiseta la marca Málaga es para sentirse orgulloso. Me dio la posibilidad de dedicarme en exclusividad a mi deporte, tuve esa suerte", asegura Borja Vivas, un embajador de Málaga por el mundo: "El icono de Turismo Costa del Sol es conocido casi a nivel europeo, los compañeros lo relacionan con el tema del sol, playa y vacaciones. Fue un foco de atención. Gracias a eso vinieron a Málaga a entrenar muchos de los mejores lanzadores de peso. La gente cuando veía el icono quería venir".

Una trayectoria que la Diputación de Málaga le reconoció con la Medalla de Oro de la Provincia. "Fue uno de los reconocimientos más importantes que he tenido. Mucha gente se queja de no ser reconocido en su región, pero desde el primer momento tuve apoyo y luego los reconocimientos para reconocer el trabajo. La gente de tu ciudad te apoya y persigue tu sueño, que es común", cierra el malagueño, que ya recorrió muchos pasos hacia su adiós. Que está mucho más cerca, pero que saborea. Málaga perderá a uno de sus buques insignia en el atletismo.

Sus mejores momentos