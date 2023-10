El calvario de la ciclista malagueña Natalia Fischer

La ciclista malagueña Natalia Fischer es una de las esperanzas del deporte malagueño para estar en los próximos Juegos Olímpicos en mountain bike. Había cambiado su especialidad de larga distancia para adaptarse a la más corta y pelear por París. Este verano apenas corrió y, a través de las redes sociales, ofreció su explicación a su desaparición de la competición en los últimos meses.

"Soy de dar pocas explicaciones, pero creo que esto lo tenía que hacer porque muchos que me habéis preguntado porque he desaparecido estos meses de la competición y de la las RRSS. Si me expongo en público para lo bueno también quiero exponerme en público para lo no tan bueno. Pues va tocho para leer…", decía como preámbulo la esteponera."Llevo varios años persiguiendo ser deportista profesional. Empecé con el triatlón pero por una lesión llegué a la bicicleta y realmente encontré mi pasión, no hace más de 6 años. Me di cuenta que me sentía realizada, que se me daba bien y me encantaba la disciplina de este deporte. Poco a poco el hambre que tenía por mejorar y con la ayuda de mi familia y muchos amigos, me llevó a ser profesional de ello. He trabajado con grandes profesionales, he disfrutado mucho del camino, todo ha sido un sin parar sin realmente asimilar lo que he conseguido. Todo ha sido muy rápido", señalaba la deportista malagueña."Hace unos meses, exactamente desde junio de este año, pegué una gran bajada de rendimiento bestial. Sentía un gran rechazo a la bici. Entrenaba y me dolía todo el cuerpo. Tenía grandes episodios de ansiedad, frustración, miedo, angustia porque no sabía que me pasaba y por mucho que ponía remedio mi cuerpo no respondía cómo tenía que responder. Muchas competiciones, mucha presión mía, el no descansar y el no saber parar, me ha pasado factura. Después de dos meses de lucha con mi cuerpo y mi mente, decidí parar en seco. Volver a conectar conmigo misma. Me ha costado mucho, lo he pasado muy muy muy mal, pensando incluso en dejar el ciclismo profesional", explicaba la ciclista."Gracias a mi familia, mi entrenador, mi psicóloga , mi médico, mi psiquiatra y mis amigos, estoy saliendo hacia delante. El camino aun es largo pero ya me conozco más a mi misma y tengo muchas ganas e ilusión de volver a disfrutar de la competición. Gracias a todos !! Espero volver a daros más alegrías 🥰❤️", cerraba la malagueña.