Los caprichos del destino

Merece la pena escudriñarse la cabeza y rememorar las historias vividas para acompañar esta celebración. Entre la cantidad de noticias dadas, voy a contar la intrahistoria de cómo publicamos la venta del Málaga a la familia Sanz, exclusiva que firmé el 22 de julio de 2006.

El viernes 21 de julio de ese año, todos pensábamos que se iba a hacer oficial la adquisición del club por parte del grupo de empresarios malagueños liderados por Unicasa. Llevaban semanas negociando y todas las fuentes nos lo aseguraban. Dio igual. Lo que no había trascendido era que las familias Sanz y Asensio habían decidido que el club se quedara en casa: el capitán del Málaga, Fernando Sanz, ya estaba casado con Ingrid Asensio, quien tras la pérdida de su padre era una de las propietarias. Y así fue. Se rompieron las negociaciones con el grupo y pasó a mejor vida un proyecto perfilado y en el que Antonio Jesús López Nieto iba a ser su presidente.

Ese viernes 21 yo estaba de vacaciones. Pero tanto va el cántaro a la fuente que logré la información. En 2006 normalmente no llevábamos un dispositivo en el que poder redactar los textos. Las únicas opciones eran dictarlo por teléfono o dejar a mi pareja y amigos e ir a la redacción. Zafarse del enfado de Cara, quien hoy lleva 29 años aguantándome, era misión casi imposible. Pero la responsabilidad me hizo ir directo a escribir la noticia. Afortunadamente, aunque no le alegrara, acabó entendiéndome.

No todos en la redacción estaban con esa emoción que vivíamos cuando nuestra dedicación se traducía en noticia de gran calado. Siempre los ha habido más escépticos... Menos mal que teníamos a un redactor jefe, Jorge Sánchez Pidal, como la copa de un pino. “¿Un hombre que no está seguro de la información se va a venir estando de vacaciones?”, espetó por si alguien dudaba.

Tenemos, en cambio, todos los datos para valorar la gestión que se produjo desde ese día. El 1 de agosto Fernando Sanz dio el paso para asumir la presidencia. Independientemente del concurso de acreedores, primicia también de este diario, los muchos sufrimientos y también los éxitos, la era Sanz tuvo un claro objetivo: sanear el club para cambiarlo de manos. Varias negociaciones se dieron hasta que, en junio de 2010, vendió el Málaga a Al Thani.

La Liga de Campeones de la 2012/13 es el mayor hito en la historia de la entidad. Ahora, la realidad es muy distinta: el Málaga, judicializado, deambula por la Primera RFEF, Fernando Sanz es director de Desarrollo de Negocios Internacionales de la RFEF, Al Thani no ha dejado un buen recuerdo, el que suscribe se dedica a la docencia y López Nieto lidera a un Unicaja en lucha por todos los trofeos. Los caprichos del destino...