La locura en la celebración del BeSoccer UMA Antequera: gritos, lágrimas y mucha emotividad

Así celebró el título un equipo modesto, el Bessocer UMA de Málaga, que subió de Segunda a Primera y que este año milita en la categoría de plata, rompió todos los pronósticos y entró en la historia del fútbol sala al ser el primer equipo de Segunda División en ganar la Copa del Rey. La alegría se desbordó al sonar el bocinazo.Los malagueños, en una demostración de trabajo y calidad, se impusieron por 3-2 (3-1 al descanso) al gran favorito, el Viña Albali, sobre todo después de ganar anoche al Jaén Paraíso Interior FS.El Bessocer UMA Antequera volvió a salir sin complejos a la pista debido a que el Viña Albali era el favorito para ganar, máxime cuando anoche eliminaron al Jaén Paraíso Interior FS en otro duelo intenso y emocionante.El equipo de Valdepeñas acaparó la posesión del balón y buscó un gol rápido que obligará al UMA Antequera a cambiar el guion y dar un paso al frente para asumir más riesgos, situación que aprovechó el serbio Lazarevic al transformar una falta en el minuto 6 en la que el meta Cone pudo hacer algo más.Pero el equipo entrenado por José Antonio Gutiérrez Borrego, Tete, no se inmutó y al siguiente minuto Miguel empató en una acción de un tiro colocado.,El gol del empate fue un duro golpe para un Viña Albali nervioso y que se quedó sin capacidad de reacción, porque 60 segundos después David Velasco, Davilillo, desató la euforia entre los seguidores malagueños con el 2-1 en un lanzamiento en el que definió de forma perfecta.El UMA estaba firme con confianza y lo que es importante en este tipo de partidos efectivo en las acciones de ataque, porque de esta forma, en el minuto 18, llegó el 3-1 en una excelente jugada individual de Francisco David Ruiz, Burrito, que hizo dos regates y su vaselina se estrelló en el poste, pero el rechace lo mandó a la red Óscar ante la sorpresa e incredulidad de los 2.000 aficionados llegados desde Valdepeñas.Ver para creer que un equipo de Segunda se fuera a los vestuarios con una ventaja de 3-1, aunque aún quedaban 20 minutos.David Ramos recurrió a todos su arsenal en el segundo periodo en un acoso y derribo, pero Cone salvó primero las dos ocasiones consecutivas de Ribeiro y Humberto y un tiro cercano de Nano, mientras que los malagueños, sin apenas rotaciones, empezaron a notar el esfuerzo.El 3-2, obra de Humberto, le dio emoción al partido en los últimos 6 minutos en los que el UMA no se encerró y tuvo dos salidas con ocasiones de Alvarito y de Óscar.A falta de tres minutos, el técnico del Viña Albali recurrió a Nano, después a Rafa Rato y por último a Ribeiro como portero-jugador, pero no hubo manera y el UMA Antequera dio la sorpresa y entró en la historia del fútbol sala al ganar la Copa del Rey en el Olivo Arena de Jaén.Ficha Técnica:3.UMA Antequera. Cone, Alvarito, Burrito, Óscar y Cobarro-cinco inicial-, Miguel, Pablo Ramírez y David Velasco.2.Viña Albali. Edu, Lolo Urbano, Lemine, Ivi y Sergio González-cinco inicial-, Matteus Preá, Lazarevic, Rafa Rato, Humberto, Nano y Ribeiro,Árbitros. Alberto Sarabia y David Urdanoz. La Rioja y Navarra. Amonestaron con amarillas a Matteus Preá (min.25), al técnico del Viña Albali David Ramos (min.27), Cone (min.29), Lazarevic (min.30), Lolo (min.33) y Rafa Rato (min.36)Goles. 0-1. Minuto 6. Lazarevic. 1-1. Minuto 8. Miguel. 2-1. Minuto 9. David Velasco. 3-1. Minuto 18. Óscar. 3-2. Minuto 34. Humberto.Incidencias. Final de la Copa del Rey celebrada en el Olivo Arena de Jaén con 5.000 aficionados en las gradas. efe