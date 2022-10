El círculo casi perfecto de Cristóbal Valenzuela

Cristóbal Valenzuela fue el ganador de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. El atleta de Huelma (Jaén), de 33 años y que normalmente se ha prodigado en distancias más cortas, básicamente en los 3.000 metros obstáculos en pista, que también complementa con el duatlón a raíz de varias lesiones. Ha sido medallista a nivel nacional en categorías inferiores y campeón a nivel andaluz en múltiples distancias. Pero tiene especial gusto por el asfalto malagueño, donde se ha coronado en la Media, en la El Torcal-La Paz y, ahora, tomando el relevo del mítico El Mouaziz, en la Carrea Urbana.

"Me gustó mucho la carrera, me encontré bastante bien desde el kilómetro 2-3, antes estaba un poco con las piernas pesadas. Pero conforme fue avanzando la carrera me fui encontrando mejor. Desde el kilómetro 5 decidí apretar un poco, hicimos un paso lento, sobre 15:35 o así y empezamos a correr más. Desde el 6 y pico ya me quedé solo en cabeza y tiré. El último kilómetro disfrutando de la carrera y la gente, me encanta Málaga y la gente de aquí, estoy en un club malagueño y me encanta esta prueba", explicaba Cristóbal Valenzuela, que alababa el nuevo recorrido: "La verdad es que me ha gustado mucho. Antes es verdad que tenía el encanto de pasar casi por el centro pero ahora el circuito es más rápido y también se agradece. Luego me gustan mucho las avenidas grandes porque soy una persona de correr muy a ritmo y la verdad es que me gustó bastante, encantado".

"En Málaga cierro casi un círculo casi perfecto, he ganado casi todas las carreras importantes que se corren en la capital. El Torcal, la Media el año pasado, ahora ésta... Encantado, aunque sólo me falta el maratón, pero queda muy lejos para mí en distancia", celebraba el jiennense, que explicaba sus próximos planes: "La semana que viene corro el Campeonato de Andalucía de clubes, el día 13 el Campeonato de España de campo a través y por eso no puedo participar en la Media. Me encantaría revalidar, pero tengo compromisos con el club. A ver si para el año siguiente...".

"Con la pandemia lo hemos pasado mal. Había escasas carreras, después medidas restrictivas con las que no podías disfrutar 100% del deporte... Entiendo el deporte así. Soy de Jaén, me crié con la San Antón, que es una carrera multitudinaria, en la que en el Gran Eje te encajonan y te animan como si fuera en el Norte los puertos del Tour de Francia. Cuando volvimos de la pandemia corriendo solo no me llenaba. Esto es otra cosa", terminaba Valenzuela, convertido en el nuevo ganador de la Carrera Urbana.