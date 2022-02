David Velasco: "Vamos todos juntos remando hacia el play off"

El BeSoccer CD UMA Antequera prosigue con la escritura de su relato de la temporada en Segunda División. Las páginas se están llenando de grandes momentos en forma de victorias y, especialmente, las logradas en este año 2022 en el que el equipo ha dado el paso al frente necesario para luchar por el objetivo fijado. En las últimas fechas, los hechos contados se centran en la conquista de una de las pistas más duras de la categoría como la de Ceuta, en una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey y en un triunfo de mucho valor en el duelo liguero del pasado sábado con Móstoles. Este guión tan positivo, que está siguiendo el plantel dirigido por Tete, cuenta con una dosis extra de imaginación que aporta David Velasco González. El ala natural de Málaga atesora ese talento innato para hacer disfrutar al espectador con jugadas mágicas sobre el 40x20.

David Velasco, desde su llegada al club, ha ido formándose y creciendo hasta ganar cada vez más peso dentro de los planes del cuerpo técnico. Moli apostó por su calidad y le dio una oportunidad en la campaña 20216/20217. Después de un ascenso a la máxima categoría, se marchó a Carranque e Italia y, en su segunda etapa, ya se ha convertido en una pieza importante. El entrenador sabe que dispone de un recurso diferente al que recurre para desatascar partidos como el de Móstoles en el Argüelles. El 8 verde apareció, con el marcador en contra (0-1), para dar la asistencia del tanto del empate a Pablo en un saque de esquina y, luego, marcó el cuarto gol en una de esas acciones en las que coge la pelota y avanza pegado a la línea de banda sin que los defensores puedan detenerle. La finalización de cara a portería es otro de los aspectos del juego en los que está trabajando para mejorar. Lleva cinco dianas en Liga y marcó también en la primera eliminatoria copera en Coín.

Los resultados recientes han posicionado a la escuadra verde en el segundo puesto de la competición con 44 puntos y aún tiene pendiente un choque importante con Alzira que se disputará el próximo miércoles 2 de marzo. Antes tendrá que visitar al líder este sábado 26 de febrero (18:30 horas). “Llevamos una muy buena racha. Son tres partidos seguidos ganando, que son buenas sensaciones para todo el equipo, y nos ayuda a continuar en los puestos de arriba en la clasificación. Ahora toca en una pista difícil e intentar conservar esta dinámica”. Ganar a Móstoles tuvo mucho valor porque los jugadores pusieron toda su atención y esfuerzo tras el enorme desgaste físico del enfrentamiento con Fútbol Emotion Zaragoza en Copa. Así lo destaca el habilidoso ala zurdo. “Este era un duelo difícil, pero no había excusa. Todos los equipos tienen partidos intersemanales debido a los que se aplazan por la pandemia del Covid-19. Nos tenemos que adaptar. Empezamos un poco fatigados, pero poco a poco pudimos sacar el encuentro”.

Marcar no es la función principal de David Velasco en la formación de Tete, sin embargo, su nombre va apareciendo cada vez más en la lista de goleadores al término de los envites. En Ceuta mandó el esférico al fondo de las mallas con un potente zurdazo tras una conexión con Pablo en el pívot y, contra Móstoles, encadenó su segunda jornada acertando en área rival al finalizar una acción espectacular que él mismo fabricó. El gol lo está añadiendo a su repertorio. Puede encarar y generar desequilibrio, filtrar pases a sus compañeros dada su gran visión de juego y, en defensa, se está haciendo fuerte en el cuerpo a cuerpo para recuperar la pelota. Una joya de la casa con mucho por pulir todavía. “Estoy muy contento a nivel personal, pero lo más importante es ayudar al equipo ya sea con goles o asistencias. Vamos todos juntos remando hacia el mismo objetivo que es el play off y luchar por ascender a Primera División y, ya que estamos llegar a lo máximo en la Copa del Rey”, matiza.

Superado un tramo exigente del calendario, una nueva batalla aparece en el horizonte del cuadro universitario, ya que le toca desplazarse a la cancha de un líder intratable que no conoce la derrota como local. “Todos sabemos como es Noia, un adversario muy duro que va primero con bastantes puntos de diferencia. No hay rival al que no se pueda ganar, si estamos todos bien y si competimos todos unidos, podemos superar a cualquier equipo”. El encargado de lucir el dorsal 8 en la camiseta, por otro lado, avisa de que lo ocurrido en la primera vuelta queda ya muy lejos y ahora están más fuertes para afrontar este desafío. “Somos dos conjuntos totalmente diferentes. No encontrábamos nuestro juego y ellos hicieron un gran partido aquí. Ahora nosotros tenemos nuestras armas afiladas e intentaremos dar el 100%”.