Davidovich arrolla a Chardy y está en cuartos de Estoril

Alejandro Davidovich venció este miércoles al francés Jérémy Chardy en dos sets (6-1, 6-2), en 55 minutos, para acceder a los cuartos de final del Abierto de Estoril. El malagueño, de 21 años y ubicado en el puesto 48 de la clasificación ATP, volvió a imponerse al tenista galo al que ya había vencido, en este mismo escenario hace dos años, en el único enfrentamiento previo entre ambos en el circuito.

El pupilo de Jorge Aguirre buscará las semifinales contra el también francés Ugo Humbert, que necesitó tres mangas para superar al italiano Marco Cecchinato (6-4, 3-6 y 6-3). Además, la jornada contempló la victoria del sudafricano Kevin Anderson ante el español Roberto Carballés (6-3 y 7-6(4)) y del croata Marin Cilic contra el portugués Nuno Borges en tres parciales (6-7(5), 6-4 y 6-4).

El griego Stefanos Tsitsipas, quinto en la clasificación de la ATP, fue el último ganador del torneo que se celebró en 2019, cuando se impuso al argentino Pablo Cuevas. En 2020 el Abierto no se disputó debido a la pandemia.

55 MINUTES!Back to back @EstorilOpen QFs for Alejandro Davidovich Fokina. 6-1, 6-2 over Jeremy Chardy. pic.twitter.com/WHGwc1urXm