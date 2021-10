Davidovich saca un duro partido frente a Garín en Amberes

Buena victoria de Alejandro Davidovich, que se está levantando después de unos meses de malos resultados. El malagueño se impuso a Cristian Garín (4-6, 6-3, 6-3), número 17 del mundo en este momento. Un paso más del rinconero, que se sobrepuso a un partido duro y largo frente al chileno y en el que estuvo duro mentalmente para avanzar de ronda.

Ahora está en cuartos de final del European Open, un ATP 250 que se celebra en Amberes. En el próximo partidos, ya entre los ocho mejores tenistas del torneo, se medirá a Jenson Brooksby. El estadounidense, de 20 años, está 70 del mundo y querrá seguir dando bocados al ranking en la ciudad belga.

