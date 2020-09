Davidovich: "Nos hemos matado a entrenar y está dando sus frutos"

"Es la victoria más importante de mi carrera", decía exultante de felicidad Alejandro Davidovich después de imponerse al polaco Hubert Hurkacz, lo que le daba el billete para la tercera ronda del US Open. Nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam el malagueño, que quiere más. Este viernes se medirá al británico, aunque sudafricano de nacimiento, Cameron Norrie. Su rival, un zurdo de 25 años y que marcha 76 en el ránking de la ATP, ganó con anterioridad al argentino Diego Schwartzman, 13 del mundo.

El joven transmite buenas vibraciones en un momento cumbre en su trayectoria. "Estoy muy contento, estamos disfrutando cada día que estamos aquí aunque sea en la burbuja. Estamos disfrutando, estamos concentrados y el trabajo parece que da sus frutos. Nos hemos matado a entrenar, mucho sufrimiento y está dando sus frutos. Estoy muy contento", decía en Eurosport: "El cuadro se ha abierto, pero aquí todos juegan muchísimo. Estamos contra los 64 mejores, todos vienen con hambre. Cada día que entro a pista lo disfruto porque hemos estado mucho tiempo parados y estoy bastante satisfecho del trabajo que hemos hecho. A seguir adelante".

Una mejoría, en parte, gracias a los entrenamientos de mucha calidad con Novak Djokovic en Marbella. "Fue una experiencia muy buena, me puso las cosas muy cómodas y ha sido genial entrenar con él. Estar dos horas golpeando cada bola al máximo y entrenando a tope, metiendo cada bola donde debe ir, me ha ayudado muchísimo a mejorar y me sirvió para ver dónde estoy yo respecto a los mejores. Habiéndole conocido, puedo decir que es una gran persona", aseguraba.

Davidovich quiso acordarse de Carla Suárez, que anunció hace unas horas que padece un linfoma de Hodgkin, que le hará tener seis meses de quimioterapia. "Quiero mandar un fuerte abrazo a Carla Suárez que lo está pasando regular y espero que esto lo pase lo más temprano y fácil posible. Le quiero mandar un fuerte abrazo", fueron las palabras que le dedicó el de La Cala del Moral a la tenista canaria.