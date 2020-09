El efusivo grito y posterior abrazo de Alejandro Davidovich con su cuerpo técnico en una de las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA evidenciaban que el joven no acababa de ganar cualquier partido. Sigue superándose el malagueño de 21 años, que se coló en el US Open por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam. Un nuevo techo para el de La Cala del Moral, que no deja de mirar hacia arriba. Se impuso con rotundidad (6-4, 1-6, 6-2 y 6-2) a Hubert Hurkacz. El polaco es un top 30 de la ATP y el cabeza de serie número 24 del torneo. Un triunfo de prestigio para ser el primer español en llegar a este escalón del cuadro.

No la mejor victoria de su carrera por rival en frente, aún está grabada en la memoria su mágica noche en Estoril frente a Monfils, pero sí tiene muchísimo valor. Sí lo es por escenario. Davidovich está sacando una versión solvente y eléctrica en uno de los grandes. Su mejoría es esa, que tenis y cabeza vayan a una en los días importantes. Solventó sus dos primeros partidos con eficacia y ahora luchará por meterse en octavos de final. Se medirá al británico Cameron Norrie (que viene de ganar a Schwatzman) o al argentino Federico Coria. Antes, a disfrutar de haber superado otro muro. Le valdrá para ganar varios puestos en unos días. Sigue la cuesta arriba del tsunami Davidovich.