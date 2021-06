Davidovich también jugará el dobles en los Juegos Olímpicos

Quedan semanas para los Juegos Olímpicos, donde Alejandro Davidovich será uno de los deportistas que formarán parte de la armada malagueña. Tras las bajas de Rafa Nadal y Roberto Bautista el rinconero será la segunda espada de España. Y ya está decidido que juegue también en la modalidad de dobles, donde suele ser habitual en los torneos. Lo hará junto a Pablo Carreño. "Voy a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio en individuales y dobles haciendo pareja con Pablo Carreño. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de poder disfrutar. Será mi primera vez y seguramente sea algo único", anunciaba en declaraciones a Ubitennis.

El de la Cala del Moral se encuentra en Reino Unido para comenzar la temporada en hierba, con Wimbledon como punto álgido. Antes competirá esta semana en el ATP 250 de Eastbourne, donde en primera ronda se enfrentará al sueco Mikael Ymer este martes. "Es un jugador que siempre juega bien y es muy sólido con todos los golpes. Además es un gran luchador. Seguramente pueda hacerle daño ya que esta no es una de sus superficies favoritas", aseguraba.

Una superficie donde se dio a conocer, pero en la que lleva sin jugar mucho tiempo. "Es muy raro volver a la hierba luego de 2 años sin jugar sobre esta superficie. No es fácil adaptarse luego de no jugar durante bastante tiempo. Además, sólo voy a jugar dos torneos. Me lo voy a tomar como un entreno, para pasarla bien y para entrenar varias cosas para luego adaptarlo a mi juego en canchas rápidas pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio", asegura Davidovich: "Siempre he dicho que la hierba es una de mis superficies preferidas siempre y cuando tenga tiempo para jugar y prepararme para el juego en ella. El calendario de césped es muy corto, pero es una superficie en la que me gusta jugar porque puedo hacer muchas cosas, sobre todo hacer mas dejadas, cortar más la bola y tirarme. Esto me permite relucir mi juego".

Más adelante, aún ni en el horizonte, aparece la eliminatoria que España tendrá en la Copa Davis en noviembre. Otro reto para el malagueño. "Estar convocado sería algo increíble. Tengo muchos jugadores por delante mío. Me gustaría mucho poder disfrutar mi primera experiencia como jugador. Tengo muchas ganas de estar en la convocatoria. Voy a ir por ello", terminaba.