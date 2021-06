Seis malagueños con billete para los Juegos Olímpicos de Tokio

A poco más de un mes para la ceremonia de inauguración para los Juegos de Tokio (será el 23 de julio), hay seis deportistas malagueños con el pase asegurado para la capital japonesa. Damián Quintero (kárate), Azahara Muñoz (golf), Marta y Sole López (balonmano), Alejandro Davidovich (tenis) y Paula Ruiz (natación) conforman, de momento, la expedición de deportistas de la provincia que tienen pasaporte. Siempre a expensas de lesiones o, se toca madera, problemas de Covid-19, por más que el COE haya vacunado a los deportistas con opciones de ir. Aún quedan opciones abiertas para aumentar el retén. Sólo Azahara Muñoz y Marta López saben lo que es competir en unos Juegos.

Entre los factibles, el futbolista Brahim espera la lista de convocados de la selección española, que saldrá a final de mes. Está caro ir porque sólo hay 18 convocados y pueden figurar tres mayores de 24 años y todos los nacidos a partir de 1997, con varios jugadores en la Eurocopa ahora. Pero el malagueño ha hecho una notable temporada en el Milan y fue de los más destacado en el último Europeo sub 21, en el que España cayó en semifinales. Sería el cuarto futbolista malagueño en estar en unos Juegos tras Juan Gómez Juanito, Esteban Vigo e Isco Alarcón.

La nerjeña Ángela Lobato, jugadora de voley playa, disputa esta semana que entra en La Haya (Países Bajos) el Preolímpico de la CEV Continental Cup. Es una tarea complicada porque sólo la pareja campeona obtiene plaza. Lobato y su compañera, Amaranta Fernández, desarrollan su quinta temporada como pareja, ocupan el puesto número 39 del ranking mundial y son las actuales campeonas de España, título conseguido en tierras malagueñas. Parecía una opción clara meses atrás, pero el también nerjeño Ouassim Oumaiz no ha conseguido hacer la mínima en los 5.000 metros, tampoco en los 1.500. Después de un invierno trabajando en Uganda con Cheptegei parecía estar en forma óptima, pero sus intentos han sido frustrados y apenas hay margen antes del Campeonato de España del próximo fin de semana en Getafe, fecha tope. El prometedor fondista, de 22 años, tiene el récord sub 23 desde el año pasado, que era mínima, pero no ha podido refrendarla en 2021. También podría tener alguna opción María de Valdés, con mínima en los 1.500 metros de natación, si hubiera una renuncia en la prueba de Mireia Belmonte o Jimena Pérez. La malagueña demostró en el Preolímpico de aguas abiertas y en el Europeo de semanas atrás, con finales y mejores marcas en 1.500 y 800, que está en óptima forma.

En cuanto a los ya clasificados, hay diferentes matices. Marta y Sole López han trabajado hasta ayer en Andorra con la selección española, las Guerreras. Ambas ya fueron subcampeonas del mundo en Japón en 2019. La lista con la que se trabaja es de 22 jugadoras y debe reducirse a 14. No obstante, las dos malagueñas parecen tener su puesto claro. Sólo hay en la lista dos extremos derecho (Marta López y Carmen Martín) y dos extremos izquierdos (Jennifer Gutiérrez y Sole López). Es una posición específica que se dobla en los grandes campeonatos, así que si no hay problemas físicos deben estar las dos balas malagueñas en tierras japonesas, donde hace dos años tocaron plata. Sole López acaba de prolongar su contrato con el Costa del Sol tras su año de ensueño con los tres títulos, mientras que Marta López, que fue medalla de bronce en Londres'12, ha fichado por el Dinamo Bucarest tras varias temporadas en el Ramnicu Valcea, también en Rumanía. La competición de balonmano tiene 12 equipos, divididos en dos grupos de seis. Los cuatro primeros pasan a cuartos de final. El grupo que tocó en suerte es diabólico: Hungría, ROC (Comité Olímpico Ruso), Francia, Brasil y Suecia. Comienza la competición el 25 de julio. Si se pasa esta fase, hay opciones de medalla. En el balonmano, el analista de las selecciones masculina y femenina es José Luis Becerra, un malagueño que desde su laboratorio en Torremolinos disecciona los partidos. También están en Andorra concentradas las jugadoras del Costa del Sol Merche Castellanos y Silvia Arderius.

Damián Quintero es una de las bazas más sólidas de toda la expedición española para obtener medalla. Durante la última década ha sido siempre uno de los tres mejores especialistas en kata del mundo, con campeonatos del mundo y de Europa y posiciones top en el ranking. El kata consiste en combates imaginarios contra uno o varios adversarios, en los que se integran movimientos de ataque y defensa en un marco prestablecido. Se puntúa la destreza en la ejecución de las técnicas y movimientos. Hay más de un centenar de katas, cada uno con su dificultad. Hay siete criterios de evaluación para los puntos técnicos: posturas, técnicas, movimientos de transición, sincronización, respiración correcta, concentración y cumplimiento. Y tres criterios de evaluación para los puntos atléticos: fuerza, velocidad y equilibrio. Hay 10 competidores, con una clasificación y, en función de los puntos obtenidos en ella, los dos mejores pelean por el oro y tercer y cuarto por el bronce. Quintero quedó subcampeón de Europa semanas atrás tras perder la final ante el turco Ali Sofuoglu. El gran favorito es el local, Ryo Kiyuna. 6 y 7 de agosto, las fechas señaladas para Quintero, que competirá con 37 años en Tokio. Al haberse suprimido del programa olímpico para París, es una opción única.

Azahara Muñoz ya fue olímpica en Río'16. La malagueña está situada la número 33 en el ranking olímpico, entre las 60 competidoras que tienen billete. La próxima semana se produce el corte (cuentan los puntos desde el 1 de julio de 2018) y entonces se oficializará. Hay cuotas por países, lo que limita la participación de surcoreanas y norteamericanas, grandes dominadoras, a cuatro por nación. La de San Pedro de Alcántara, tras superar problemas de salud importantes, está estabilizada entre las 80 mejores jugadoras del mundo. Juega el LPGA, el mejor circuito. En Río ocupó la posición 21º. El torneo se juega por el formato habitual de stroke play, con cuatro jornadas a 18 hoyos, del 4 al 7 de agosto. Tras un siglo de ausencia en el programa olímpico, volvió en tierras brasileñas y continúa en Tokio.

Alejandro Davidovich consiguió de manera brillante su pase a los Juegos Olímpicos gracias a su gran torneo en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final. Ello le permitió, justo en el momento en el que se cerraba el ranking olímpico, estar entre los cuatro mejores españoles en la ATP. Es el 35. Las posteriores renuncias de Roberto Bautista y Rafa Nadal hubieran propiciado su pase. Pero quedó el sabor de boca gratísimo de su gesta en París. Ahora está en Eastbourne, como previa para Wimbledon, que comienza el próximo domingo. Después está apuntado en el ATP 250 de Bastad (Suecia), en tierra batida, tras el que se desplazaría a Japón. El torneo olímpico se disputa del 24 de julio al 1 de agosto con un cuadro de 64 jugadores.

La última alegría la dio Paula Ruiz, que de manera imperial obtuvo su pase a Tokio tras quedar segunda en el Preolímpico disputado el pasado sábado en Setúbal (Portugal). Sólo le ganó la húngara Anna Olasz, subcampeona del mundo. El cuarto puesto logrado en el Europeo de Budapest en mayo y esta gran actuación avisan de que la malagueña, de 22 años y campeona del mundo y de Europa junior en su día, puede dar una gran pelotazo en las aguas del Odaiba Marina Park de Tokio el próximo 4 de agosto. Siempre valiente compitiendo, en estas dos últimas competiciones ha mostrado fuelle para llegar hasta el final de la prueba con opciones de podio, algo que en años anteriores no podía conseguir. En su lógico proceso de evolución, ha dado un paso importante la pupila de Xavi Casademont, que nada para el Inacua Málaga. Ha mantenido una tradición de siete Juegos Olímpicos con alguna nadadora malagueña. Habrá unos octavos.

No quedará ahí la presencia local. En baloncesto, por ejemplo, está Sergio Scariolo, malagueño de adopción, que recurre para su cuerpo técnico a otros tres: el preparador físico Enri Salinas, el doctor Carlos Salas y el técnico Ángel Sánchez-Cañete. Además, en la primera lista de 18 jugadores están el jugador del Unicaja Darío Brizuela y el canterano cajista Álex Abrines. La sampedreña Elena Benítez, olímpica en Barcelona'92 y Sidney'00, es la directora técnica de la Federación Española de Taekwondo, uno de los viveros de medallas en los últimos Juegos. Marcelino Torrontegui, masajista durante 20 años del Málaga y afincado aquí, viajará formando parte de la expedición con el COE. No sólo habrá deportistas malagueños en la cita japonesa, que, a un mes vista, parece que se celebrará con seguridad pese a las tribulaciones. El tope histórico de Sidney’00, cuando hubo 11 deportistas malagueños, parece que tendrá que esperar.