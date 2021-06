Davidovich sobrevive en Roland Garros a un partido agónico

Alejandro Davidovich superó por vez primera la segunda ronda de Roland Garros tras evitar la remontada contra el holandés Botic van de Zandschulp, procedente de la fase previa, al que acabó derrotando por 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 y 6-4, en 3 horas y 42 minutos. Sigue el desafío de estar en los Juegos Olímpicos, para lo que el malagueño tendrá que meterse en cuartos de final del torneo francés, es decir, ganar dos partidos más. Ahora le espera Ruud, uno de los jugadores más en forma del circuito.

Tras un inicio perfecto de encuentro ante el 154 del ránking, de 25 años, Davidovich se descentró y permitió que su rival, un tenista que le pega fuerte a la bola, se reenganchara al duelo. Pero en la manga definitiva, el español, 46 del mundo a sus 21 años, regresó con fuerza para anotarse el duelo y quedarse a un escalón de los octavos, su techo en grand slam, logrado en el US Open del año pasado. Nunca perdió un quinto set en un grand slam en los tres partidos en los que llegó a esta instancia.

Para lograrlo tendrá que vencer al noruego Casper Ruud, un especialista sobre la tierra batida, 15 favorito, que derrotó al polaco Kamil Majchrzak, por 6-3, 6-2 y 6-4. El escandinavo llega con un buen nivel, tras haber ganado el torneo de Ginebra y haber jugado las semifinales de Montecarlo, Múnich y Madrid, todo ello sobre arcilla. El único duelo entre ambos tuvo lugar en la pista dura del torneo Next Gen, que enfrenta a los mejores jóvenes de final de temporada, en 2019, que fue para el nórdico.

"He hecho una gran temporada sobre arcilla, siento que me estoy ganando una buena reputación en el circuito, tengo la sensación de que los rivales me respetan mucho porque saben que cuando juegan contra mí en arcilla, lo van a tener difícil", decía después Ruud, un hueso duro para colarse en los octavos y seguir soñando con Tokio.