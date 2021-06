Davidovich-Van de Zandschulp en la segunda ronda de Roland Garros

Alejandro Davidovich salta este miércoles a la pista para jugar ante el holandés Botic van de Zandschulp en la segunda ronda de Roland Garros. El malagueño venció con solvencia ante el kazajo Kukushkin en tres sets y se medirá a un rival de 1.88 metros y 25 años y que sorprendió en la primera ronda al polaco Hurkacz, remontándole dos sets a un reciente ganador del Masters 1000 de Miami. Teóricamente, debería ganar Davidovich ante un rival que juega básicamente en el circuito ATP Challenger, pero que ahora ha ensartado cuatro triunfos consecutivos desde la previa en París y que tiene ritmo y confianza. Es 154 del mundo y su mejor puesto fue el 145.

"La gira de tierra ha habido altibajos, cada torneos me sentía con bastante confianza, sólo hice mal en Barcelona y Marbella, pero me sentía entrenando muy bien, trabajando al full, al 100%, y aunque no se ganara, eso acaba saliendo. después de Roma decidimos parar porque llevábamos muchas semanas acumuladas ya y queríamos preparar bien Roland Garros tras desconectar un par de días, lo hemos hecho bastante bien, lo hemos preparado. No jugué bien el primer partido, pero esas victorias en primera ronda valen doble porque los primeros partidos a cinco sets se hacen largos", explicaba Davidovich antes del encuentro en Eurosport.

Era cuestionado Davidovich por si tras caer en primera ronda en 2019 y en segunda en 2020 tocaba llegar más lejos. "No me pongo ninguna ronda. Quiero mejorar cada partido, disfrutar de la pista, va a ser el último torneo en tierra antes de la hierba y hay que disfrutar cada segundo. Es un Roland Garros y otro año más tengo que disfrutar aquí", explicaba Davidovich, que se ha apuntado también al doble junto a Salvatore Caruso y se medirán en primera ronda al británico Salisbury y al estadounidense Ram, cabezas de serie número 3: "Íbamos a jugar ya juntos en Australia, como pillé el Covid19 no pudimos. Ya lo teníamos hablado de jugar, para rodar partidos, para soltar los días de descanso jugando dobles en vez de entrenar y ganar algo de dinero (risas). Caruso es muy buen amigo en el Tour y nos gusta intercambiar experiencias".

Tras Roland Garros se produce el corte para ir a los Juegos Olímpicos. Y Davidovich, tras la eliminación en la primera ronda de Albert Ramos, el cuarto español en la lista y al que tiene a tiro el malagueño, ante Gael Monfils en la primera ronda, depende de sí mismo para ir a Tokio. Aunque le ilusiona, intenta que no le obsesione. "Obviamente, me hace bastante ilusión y nos lo hemos plateando, pero Ramos lo hizo bastante bien y llegué a la conclusión de que no hubiera ido el año pasado, si los Juegos se hubieran disputado en su fecha, ni de cerca. Si voy es porque alguno no va, pero sería gratificante para mí y significaría que estaría haciendo un gran trabajo para seguir mejorando. Sería un recompensa", remachaba el malagueño.