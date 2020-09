"Me gustan los grandes escenarios, me agrando", decía Alejandro Davidovich a este periódico hace más de un año cuando aún no era uno de los 100 mejores tenistas del mundo. Ahora está en el puesto 99, pero después de esta explosión en el US Open escalará varios puestos hacia arriba. No ha perdido esa ambición el malagueño, que está superando ampliamente las expectativas en Flushing Meadow. Con 21 años, sólo Rafa Nadal había llegado tan lejos en un grande. Su hazaña ya es de calibre.

Pero el de La Cala del Moral quiere más, mucho más. Tenis y cabeza van por la misma vía y está para dar más sustos. En los octavos de final el reto es superior. Al otro lado de la red estará Alexander Zverev, cabeza de serie número 5 y siete del mundo. El rival con mejor ránking con el que nunca se enfrentó. Y además, a cinco sets. El desafío es máyúsculo.

Confiado

"No estoy nada sorprendido", decía tajante Davidovich después de pasar por encima de Norrie. Cree en su trabajo el joven, que se está agigantando mentalmente en los partidos. Una llamada desde Marbella le tranquilizó. Al otro lado del teléfono estaba su psicólogo, Antonio de Dios. Le solucionó el nudo que tenía en el estómago. Nunca se había visto tan arriba el malagueño, que fluye más cuando se mete en la pista sin miedos. Ahora el tsumani costasoleño quiere llevarse por delante a Zverev, uno de los tenistas para recoger el testigo del Big Three. Servirá para ver a qué nivel está el pupilo de Jorge Aguirre. También para aprender y disfrutar.