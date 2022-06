Menos de 500 días para la Solheim Cup 2023 de Finca Cortesín

Las hojas del calendario van pasando e indican que restan 500 días para que se dispute la Solheim Cup 2023 en Finca Cortesín, en la Costa del Sol, en la que será la primera vez que este torneo se celebre en España.

En concreto, será en la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023, cuando el mayor espectáculo del golf profesional femenino desembarque en Andalucía, concretamente en el municipio de Casares, donde se encuentra el magnífico recorrido diseñado por Cabell B. Robinson. Pero antes, los eventos y actos de promoción de la Solheim Cup 2023 se están desarrollando por toda la geografía española y se seguirán sucediendo de la mano de organismos, instituciones, federaciones y, por supuesto, la inestimable labor del más de centenar de voluntarias.

Gracias a toda esta incesante actividad desarrollada en torno a la Solheim Cup 2023, con momentos especialmente simbólicos como cuando el trofeo de este torneo fue recibido en el Congreso de los Diputados por su presidenta, Meritxell Batet, y por el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, esta competición está traspasando el ámbito del golf y está llegando a todo el conjunto de la sociedad española.

“Para Deporte & Business, estar a 500 días de la celebración de la Solheim Cup 2023 representa un paso más en la consecución de un sueño, que no es otro que este gran torneo se dispute por primera vez en España”, ha declarado Alicia Garrido, presidenta de la empresa organizadora del evento.

“Así mismo, esta cifra redonda nos permite tomarnos una pequeña pausa para comprobar todo lo que hemos logrado hasta ahora y coger impulso para seguir organizando acciones que hagan que la Solheim Cup sea un evento conocido y reconocido en nuestro país”, continuó.

“Quiero dar las gracias a todos los organismos y personas que nos están ayudando en este cometido y estoy convencida de que vamos por el camino correcto para conseguir que la Solheim Cup 2023 sea la mejor edición de la historia”, concluyó.

Traspasado el umbral de estos 500 días, los actos de fomento de la Solheim Cup seguirán su curso, con una fecha especialmente marcada en el calendario: el 18 de septiembre de este año. Ese día quedará exactamente un año para la celebración de la Solheim Cup 2023 y será el momento perfecto para celebrar otra etapa antes de llegar a la meta: el “One year to go”, evento que ya se está planificando y que se desarrollará a lo largo de varias jornadas entre los municipios de Casares, Marbella y Benahavís.

La Solheim Cup 2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, y por Reale Seguros como official sponsor. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, LPGA, RFEG, CSD, RFGA y Deporte & Business.