En directo, Costa del Sol-Rocasa Gran Canaria

Partido histórico en el Martín Carpena, con miles de espectadores para ver un partido de balonmano femenino. El Costa del Sol debe remontar cuatro goles de renta adversos del partido de ida en Gran Canaria. Por aquí contamos todo lo que pase.

La previa

Día grande para el deporte malagueño en el Carpena, que puede marcar un antes y un después en el balonmano femenino en la provincia. El gran coliseo, que será el año próximo escenario de la Copa de la Reina, abre sus puertas para el partido de vuelta de la final de la EHF Cup ante el Rocasa Gran Canaria. 21-17 fue el resultado de la ida. Hará falta ganar por cuatro, seguramente por cinco, en el probable caso de que el equipo canario llegue hasta los 18 goles en su haber. El equipo malagueño es el actual campeón de la competición y ha ganado cuatro títulos en el último año y medio. Lo más reciente, la autoritaria Copa de la Reina de San Sebastián, donde las canarias quedaron por el camino.

Hay un partido en la cancha y otro fuera. El Costa del Sol, en una medida mitad audaz y mitad loca, decidió jugar el partido en un escenario para 10.000 espectadores. Lo que en Ciudad Jardín o Carranque sería un lleno atestado en el Carpena es una entrada floja. Es por ello que se han movido todos los resortes para que las gradas del coliseo malagueño presenten un buen aspecto. Hay más de 7.000 entradas repartidas, falta que no fallen los espectadores. Por contextualizar, la mejor entrada de la historia en un partido de balonmano femenino en España rebasa por poco los 5.000 espectadores y en Europa los 6.000. Si se llega a esas cifras importará menos lo que suceda en el 40x20 porque se habrá ganado.

Pero el carácter ganador de las panteras malagueñas no admite conformismos. Las jugadoras tienen hambre, sangre en el ojo. Jugaron un mal partido en Telde, pero el Rocasa las dejó con vida. Cuatro goles es una diferencia importante, pero no insalvable. Y las panteras heridas son peligrosas. La plantilla no es demasiado profunda, aunque la recuperación de las lesiones ha dado aire en este tramo clave. Los esfuerzos pesan y el equipo, lógicamente, se desenfocó un poco con el título copero y todo lo que acarreó. Pero ha habido ahora más días para recuperar y se conscientes de que es un partido histórico que trasciende a lo deportivo y llega más a lo social. Si las niñas y niños que acudirán al Palacio este sábado reciben el influjo de un equipo que transmite mucho se podrá poner la semilla de algo más grande.

Hay aún entradas libres en dos categorías, el billete para infantil (hasta 17 años) con un precio de 5 euros y para adulto (de 18 años en adelante), que se puede adquirir por 10 euros. Los abonados y las personas que ya tengan compradas las entradas podrán canjear en la taquilla del Martín Carpena esos boletos para así poder acceder al encuentro. El sábado, desde las 16:00, habrá una taquilla abierta para poder ir canjeando. Las puertas del Carpena se abrirán a las 18:30 horas y el club recomienda a los aficionados llegar con antelación para que la entrada al pabellón sea fluida.

El Carpena, un escenario que ha vivido momentos mágicos con baloncesto, conciertos, la celebración de los Goya y múltiples evento, abre sus puertas para el primer partido de balonmano femenino en su historia. Y no es uno cualquiera. Juegan las hambrientas panteras, siete de ellas más el entrenador naturales de la provincia, buscando un título para Málaga. Qué mejor plan para el sábado noche.