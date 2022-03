La educación desde la infancia, piedra angular para fomentar la equidad en el deporte

La Fábrica de Cervezas Victoria y el Marbella International University Center han acogido dos “Encuentros Deportivos” de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) con protagonistas del deporte provincial malagueño en el marco del Día Internacional de la Mujer bajo el eslogan “Fomentando la equidad”.



La internacional del Costa del Sol Málaga de balonmano Soledad López; la karateca, campeona mundial, María Torres; la nadadora y olímpica en Tokio, Paula Ruiz y la capitana del Atlético Torcal, Nuria Gómez, han sido las protagonistas este martes en una charla-coloquio moderada por la periodista y miembro de la APDM Isabel Sánchez.



En cuanto al profesionalismo y la adecuada preparación física para la mujer, Nuria Gómez ha insistido en que “hay que adaptar las cargas y adecuar al momento cíclico de la mujer y en fútbol sala queda mucho por hacer para el profesionalismo”.



Por su parte, Sole López ha hecho hincapié en la dificultad de conciliar y en que, en su deporte, “entre las jugadoras se piensa muchísimo en ser madre; pero en España las deportistas tienen mucho miedo y poco respaldo a ser madre sin dejar de ser deportistas”.



La clave para lograr romper los estereotipos de género para todas ellas se basa en la educación. En este sentido, la misma “pantera” ha expuesto que “educar con deporte es una mejor opción y hacerlo con niñas y niños desde su infancia les quita de otras cosas mucho peores y les impide coger otro rumbo”.



Así, María Torres ha subrayado que “la sociedad ha cambiado el chip, pero cuando yo empecé con 4 años, me decían que eso -el kárate- era de machorra”. En esta línea, Paula Ruiz ha hecho hincapié en que “cuando estaba en el colegio los niños jugaban a fútbol y las niñas miraban, eso parece que no ha cambiado” y ha apostillado que “hay muchos más deportes que se pueden hacer en Educación Física y no solo fútbol o voleibol”.





Encuentros Deportivos en Marbella



El lunes por la tarde el acto contó con Sabrina Medero, campeona de Europa y del Mundo de kárate en la modalidad de ‘katas’; Sonia Vázquez, campeona de España de triatlón, en su categoría, distancia sprint y acuatlón; Lucía González, entrenadora del Club Waterpolo Marbella (Primera Nacional Femenina) y miembro del cuerpo técnico de la selección andaluza; María del Mar Salas ‘Peke’, capitana del ADJ San Pedro (División de Honor de Fútbol Sala) y entrenadora de base y Tamara Vázquez, capitana del Marbella FC (Segunda División Andaluza de Fútbol).