El Rincón Fertilidad Málaga en su empeño por mejorar y confeccionar una plantilla ilusionante de cara a la temporada 2019/20 se hace con los servicios de la portera Estela Carrera. Natural de Elda, de 1.65 metros y 27 años, es una portera con un gran bagaje y una experiencia más que contrastada en la Liga Guerreras Iberdrola. Debutó en la máxima categoría con tan solo 16 años y desde entonces no ha dejado de hacer carrera al máximo nivel. Pasó por Monóvar, Alcobendas y el Atlético Guardés, del que procede también como Estela Doiro.

Una jugadora que ha sido internacional en todas las categorías de la selección española (juvenil, junior y absoluta). Además ha participado en competición europea durante muchas temporadas, tanto en Challenge Cup como EHF Cup. Ganadora también de una Liga en 2017 con el Atlético Guardés. Sus principales virtudes son los reflejos, una portera muy explosiva con gran colocación, además de un gran pase en contraataque, sin olvidar su cualidad de parapenaltis ya que posee muy buenos números siempre de cara a los siete metros en contra. Sin duda, una meta versátil que completará la portería junto con Diva y Marta Vidal. Es el quinto fichaje tras Hanna Yashchuk, Paula García, Juliana Borges y Estela Doiro, que se suman a las múltiples renovaciones de Sole López, Espe López, Isabelle Medeiros, Diva y Rocío Campigli.

La eldense hablaba para los medios del club de cómo se gestó su incorporación. "Cuando Pepa Moreno se puso en contacto conmigo y me planteó el proyecto que el club quería llevar a cabo supe que era el momento de cambiar de etapa y afrontar nuevos objetivos, oportunidades y retos", explica la guardameta, que tiene un mensaje para la afición: "Sólo quiero y espero poder disfrutar juntos de un gran año. Que nos guíen, nos acompañen y apoyen en todo momento y estoy segura de que nosotras nos dejaremos la piel para devolverles todo el aliento que nos puedan dar".

Carrera ya conoce a sus compañeras de posición. "Respecto a Diva, creo que somos muy diferentes y eso es muy bueno. Voy con la idea de poder aprender muchas cosas de ella y ojalá que ella también pueda hacerlo de mí. Diva me parece una gran portera, es joven y de calidad y si sigue por este camino podrá llegar donde ella quiera. A Marta tuve la suerte de entrenarla en Handporters, es joven y muy trabajadora. Me gusta la ambición, el esfuerzo y la ilusión que desborda y ojalá nos contagie de todo eso en cada momento", asegura, mientras espera que Málaga suponga un nuevo salto en su trayectoria: "En cuanto a mí se refiere, espero poder aportar lo que el equipo necesite en cada momento y me pidan, no me voy a poner límites".