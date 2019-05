Estela Doiro, nuevo cerebro para el Rincón

Desde hace meses la dirección técnica del Rincón Fertilidad no cesa en su empeño por reforzar y mejorar su plantilla de cara a la ilusionante temporada 2019/20. En su búsqueda por traer y conseguir una jugadora líder que guíe al equipo en el puesto de central, aunque su polivalencia le permite desenvolverse en cualquier puesto de la primera línea, el club malagueño incorpora a Estela Doiro, 1.62 metros de altura y 28 años.

El cuadro que dirige Diego Carrasco se hace con los servicios de una jugadora que ha sido el buque insignia del Mecalia Atlético Guardés, equipo de donde procede y del cual ha sido capitana estos últimos años, consiguiendo grandes logros como la liga de 2016/17, jugar la segunda competición europea (EHF CUP) y pisar varias concentraciones de la selección española. Una jugadora que destaca por sus muchas virtudes y experiencia. Líder en la pista y en la dirección del juego de ataque del equipo, con una gran visión de juego y mucha calidad en el uno contra uno, aunque también rango para lanza de media distancia.

Una central que viene a suplir la ausencia de Emma Boada y que destaca por asumir responsabilidades en los momentos complicados del partido. Sin duda una de las caras reconocidas de la Liga Iberdrola en su posición. Nuevo paso hacia adelante para el proyecto 19/20 del Rincón Fertilidad que tiene piezas muy interesantes. Alos fichajes de Doiro, Hanna Yashchuk, Paula García (que ya jugó frente al Elche hace unos días) y Juliana Borges, se unen las renovaciones de Sole López, Espe López, Isabelle Medeiros y Diva. Una plantilla potente para Diego Carrasco, que aún está pendiente de algún refuerzo y de cerrar la continuidad de alguna jugadora del plantel actual.

"Estoy muy ilusionada, espero cumplir con las expectativas"

No es un paso sencillo para Estela Doiro, que abandona el club de su vida. "Esta es sin duda una de las decisiones más difíciles e importantes que he tenido que tomar hasta el momento en mi vida. El Guardés para mí significa mucho, es el equipo en el que empecé a jugar, es mi casa, donde me he convertido en la persona y jugadora que soy hoy. Me ha costado muchísimo decir que me voy y dejar aquí todo cuanto quiero, pero mi decisión es emprender un nuevo reto y vivir una experiencia personal y deportiva que consideraba necesaria para seguir creciendo como persona y jugadora", explicaba al departamento de comunicación del club malagueño.

A la central le convenció lo que está germinando en el Rincón para el curso siguiente. "En primer lugar quiero agradecerles a Pepa y al cuerpo técnico el interés mostrado hacia mí durante todo este tiempo. Y en cuanto a mi decisión, he decidido aceptar la oferta del Rincón Fertilidad Málaga porque el proyecto que se me ha presentado me ha parecido muy atractivo, interesante y ambicioso. Un proyecto que pretende ir a más, que quiere mejorar y seguir creciendo", comentaba Doiro, que añadía: "Todavía es muy pronto para predecir resultados, lo que sí te puedo decir es que espero mucho trabajo, mucha ilusión y ganas de mejorar e ir creciendo poco a poco. Los resultados se irán viendo con el tiempo".

Llega con un rol importante, al que desea corresponder. "Espero adaptarme lo antes posible al juego del equipo y a lo que Diego proponga, trabajaré desde el primer día para que así sea y para aportar al equipo todo cuanto pueda. Eso sí, lo que no veo muy claro es cómo llevaré mi adaptación al calor", bromeaba, mientras hablaba del resto de fichajes: "He visto un vídeo de Juliana Borges y en lo poquito que he podido ver me ha parecido una muy buena jugadora, con mucha calidad y diversidad en el juego, ¡me ha gustado! A Hanna todavía no la he visto. Y bueno, me gustaría mencionar también la incorporación de Paula García, una jugadora con la que ya he compartido vestuario en La Guardia y que considero importante para el equipo".

También tuvo palabras para su nueva afición. "A toda la afición malagueña quiero decirles que muchas gracias por el interés mostrado. Espero no defraudarles y cumplir con las expectativas que están puestas en mí, estoy muy ilusionada con este nuevo reto, feliz de haber tomado esta decisión y con muchas ganas de hacerlo bien. Otra cosa no sé, pero trabajo y compromiso, sí prometo", decía, para terminar despidiéndose del Guardés: "Me gustaría decir a todo el club del Mecalia Atlético Guardés, presidente, directivos/as, cuerpo técnico, a todas y cada una de mis compañeras y sobre todo a esta maravillosa afición y a la Peña O Inferno gracias inmensas por todo el cariño, apoyo y por todo lo que me habéis dado en estos años increíbles e inolvidables en los que he formado parte de este club. El Guardés siempre será parte de mí y siempre estará en mi corazón.