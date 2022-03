Fernando Moreno: "Una Copa del Rey en casa es algo inolvidable"

El próximo 25 de marzo arrancará en el Fernando Argüelles la fase final de la Copa del Rey. Hay muchas ganas de que llegue ese momento en el seno del Iberoquinoa Antequera, sobre todo en jugadores como Fernando Moreno, que lleva toda su vida en el club, desde categorías inferiores, y que sabe la importancia que tiene para la entidad estar presente en un acontecimiento así. Además, el extremo afirma que el equipo está en una forma óptima para afrontar el cruce ante el Ángel Ximénez Puente Genil y quiere dar la campanada de colarse en semifinales.

Fernando Moreno muestra la ilusión de una plantilla que ahora se siente competitiva, y más al calor de su afición en el Argüelles. “Queda apenas una semana y hay unas ganas tremendas de disputar esa eliminatoria en nuestra casa, con nuestra gente. Creo que puede ser el mejor momento desde que empezamos la temporada, venimos con muy buenas sensaciones. El último partido en Granollers hicimos un buen papel, estuvimos ahí disputando el partido, al final perdimos de dos pero venimos en un buen momento y contra Puente Genil estoy seguro que haremos un buen partido”, señala el extremo antequerano, que tiene claro que será muy importante trabajar muy bien la defensa: “Es verdad que hemos tenido algunos partidos donde no hemos estado suficientemente contundentes atrás y eso es algo que en la Liga Asobal se paga muy caro y así se ha visto en los resultados”.

Admite que para él es un sueño disputar la Copa del Rey con el Iberoquinoa Antequera, pero Fernando Moreno no alcanza a imaginarse lo que puede suponer vencer al Ángel Ximénez Puente Genil el viernes. “Es una experiencia única, porque no sé si me volverá a pasar en mi vida deportiva la oportunidad de disputar una Copa del Rey, y encima hacerlo en casa. Va a ser algo inolvidable y si ya ganamos el viernes, será una fiesta, poder llegar a disputar el sábado unas semifinales en el Argüelles tiene que ser algo tremendo”, afirma el jugador antequerano.