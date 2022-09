La fiesta del deporte malagueño

La gala de los Premios Málaga de los Deportes 2022, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), reunió a la familia del deporte malagueño para celebrar una auténtica fiesta y reconocer a los principales protagonistas en la alfombra roja del deporte que volvió a brillar en la Costa del Sol siete años después. El Auditorio Edgar Neville, que cubrió por completo su aforo con alrededor de 370 personas, abrió sus puertas para esta primera edición a las 18:30, hora en la que los protagonistas empezaron a desfilar para volver a unir a la sociedad malagueña en un acto donde se realizó un sentido homenaje al esfuerzo, trabajo y valores que trasmiten los principales deportistas y clubes de la provincia malagueña.

Entre los reconocimientos a los deportistas más destacados, el Premio Diputación Provincial de Málaga al Deportista del Año recayó en los karatecas Damián Quintero y María Torres, los dos campeones del mundo y el primero medallista olímpico en 2021. Asimismo, el Premio Javier Imbroda a la Trayectoria Deportiva se le otorgó al exjugador de baloncesto Carlos Cabezas, campeón del mundo y que jugó sus últimos partidos como profesional el año pasado. El Premio Alhaurín es Deporte a la Proyección Deportiva recayó en dos jóvenes, también jugadores de baloncesto, Carla Viegas y Álvaro Folgueiras, debido a la plata mundial lograda por ambos en sus respectivas categorías en la Copa del Mundo sub 17. El ex de Unicaja no pudo estar presente por encontrarse en EEUU y ha sido su madre, Beatriz Campos, quien recogió el galardón.

El BeSoccer UMA Antequera fue reconocido con el Premio APDM a la Gesta Deportiva del Año por su increíble título de la Copa del Rey estando en Segunda División, al que se unió el ascenso a Primera un par de meses después para completar una temporada inolvidable; el Málaga Genuine recogió el Premio Frigiliana Valores al Deporte y el Club Nerja de Atletismo, la gran cantera de este deporte en la provincia, fue galardonado con el Premio Fundación La Caixa a la Apuesta por el Deporte.

Para Sarah Almagro, subcampeona del mundo en surf adaptado, fue el Premio Marca Marbella a la Superación Deportiva y el Balonmano Costa del Sol Málaga tuvo doble presencia ya que recibió el Premio Málaga Sport Destination al Equipo del Año y el de Mejor Entrenador, que recayó en Suso Gallardo.

En el acto, presentado por los miembros de la APDM Isabel Sánchez y Mariano Nogales, acompañados por la jugadora de balonmano Silvia Arderíus, se homenajeó a los periodistas fallecidos Paco Cañete, Antonio Guadamuro y Jorge Ramos. También se le otorgó la Medalla de Honor de la APDM a Domingo Mérida, otro de los grandes referentes de la comunicación en la ciudad durante décadas. Antonio Rengel, presidente de la APDM, subrayó que “la espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Para la Asociación es un orgullo reunir a toda la familia deportiva. Es un placer que los periodistas no seamos solo contadores de noticias, sino que nuestra labor sirva para unir a todos los sectores: deportistas, instituciones, clubes, federaciones, asociaciones, periodistas... La Asociación cumple así con la labor de liderar el encuentro de todos”.

La gala, que se retransmitió en directo para toda la provincia gracias a 101 TV y en la que el grupo malagueño Repicando ha actuado con sus canciones ‘Mentiras’ y ‘Súbete’, contó con la presencia de Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga; José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte; José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Joaquín Villanova, alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Alejandro Herrero, alcalde del Ayuntamiento de Frigiliana. Además, han asistido Cristóbal Ortega, diputado de Deporte; Juan Ignacio Zafra, director regional de La Caixa; Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Cardeña, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella; Eduardo Barrero, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés y Jesús Álvarez, vicepresidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), entre otras autoridades.

Listado de Premios Málaga de los Deportes 2022

Categoría: Premio Diputación Provincial de Málaga Deportista del Año

La Diputación Provincial de Málaga patrocina el galardón al deportista que más ha destacado en los últimos años por méritos deportivos y personales, por lo que inspira en el resto de deportistas, por sus valores, y por ser una figura referente nacional e internacionalmente y llevar el nombre de Málaga y su provincia por todo el mundo.

Premiada

María Torres: la karateca malagueña sumó en 2021, al bronce que consiguiera en el Campeonato del Mundo de 2018 en kumite por equipos, el título mundial en Dubai en kumite +68 kilos y el bronce en el Europeo de 2022. María Torres ha sido la primera deportista (hombre o mujer) de la provincia que consigue coronarse en la máxima cita del kárate mundial absoluta en solitario. Plata en los Juegos Mundiales de 2022 en Birmingham, Alabaman (EEUU).

Premiado

Damián Quintero: el karateca malagueño fue el año pasado subcampeón olímpico en Tokio 2020, subcampeón mundial, subcampeón europeo y campeón de la Premier League. Es el único karateca español con 10 títulos continentales. En categoría absoluta suma un total de 113 medallas donde engloba, además, un título mundial por equipos en 2014, dos platas mundiales en 2016 y 2018 y dos bronces en los campeonatos del mundo en 2010 y 2016.

Categoría: Premio APDM a la Gesta Deportiva del Año

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga impulsa esta categoría que refleja el mayor hito deportivo relacionado con Málaga ya que la información deportiva de calidad se nutre de historias épicas y de grandes retos.

Premiado: BeSoccer UMA Antequera

Completó la pasada temporada 2021/2022 una de las mayores proezas de la historia del fútbol sala al conquistar la Copa del Rey pese a tratarse de un equipo de Segunda División después de superar a cinco equipos de Primera División en el torneo del KO. Venció al Pescados Rubén Burela, al Fútbol Emotion Zaragoza, al Aspil Jumpers Ribera Navarra, al Industrias Santa Coloma y al Viña Albali Valdepeñas. De esta forma, el conjunto antequerano logró algo que ningún equipo había conseguido en un torneo de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef): conquistarlo en Segunda División.

Categoría: Premio Málaga Sports Destination al Equipo del año

El Ayuntamiento de Málaga patrocina esta categoría que reconoce al mejor equipo o plantilla malagueña, que juega en la máxima categoría de su disciplina, que suma títulos nacionales, que crea afición y llena las gradas, por ejemplo, de instalaciones deportivas como el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena con competiciones internacionales.

Premiado: Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol.

El Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol firmó entre 2019 y 2022 las mejores temporadas en su historia consiguiendo dos Copas de la Reina, una Copa Europea de la Federación Europea de Balonmano (EHF, en sus siglas en inglés) y una Supercopa de España, además de un subcampeonato de liga y un subcampeonato de la Copa Europea de la EHF.

Categoría: Premio Frigiliana Valores del deporte

El Ayuntamiento de Frigiliana patrocina este galardón que destaca la parte más humana del deporte y su impacto en la población porque los valores que trasmite hacen una sociedad mejor y más feliz. Para Frigiliana es clave el deporte como transmisor de valores, el fomento de la educación y la buena alimentación de los jóvenes, la integración en la sociedad de los grupos en riesgo de exclusión y la colaboración entre instituciones.

Premiado: Málaga CF Genuine.

El Málaga CF Genuine es la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual de la Fundación Málaga CF. Denominados Supercapacitad@s, su plantilla forma parte de LaLiga Genuine y es reconocida por su labor integradora.

Categoría: Premio Alhaurín es Deporte a la Proyección Deportiva

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre impulsa este galardón que reconoce a los jóvenes talentos deportivos malagueños, ya que la localidad alhaurina se preocupa y respalda las categorías inferiores y el deporte base en muchas disciplinas deportivas.

Premiados: Carla Viegas/Álvaro Folgueiras

Ambos jugadores de baloncesto malagueño lograron con España la plata mundial sub17 tras perder en sendas finales con los combinados estadounidenses. Carla Viegas, de 16 años, fue plata mundial con la selección española femenina sub-17 y firmó la mejor marca triplista de la historia de la categoría. La exterior española anotó 23 de sus 51 triples (un 45.1% de acierto). Álvaro Folgueiras, con 17 años, llegó a lo más alto del baloncesto español e internacional en su categoría: ha sido subcampeón del mundo con la selección española masculina Sub-17.

Categoría: Premio Marca Marbella a la Superación Deportiva

El Ayuntamiento de Marbella impulsa esta categoría que reconoce el espíritu de superación en el ámbito deportivo y la capacidad de resiliencia para vencer los obstáculos y lograr llegar a lo más alto, siendo un ejemplo y referente para el resto de la sociedad.

Premiada: Sarah Almagro.

La surfista marbellí contrajo en 2018 una meningitis meningocócica que le produjo una septicemia y un colapso multiorgánico. Tuvieron que amputarle manos y pies. Tres años después de perder sus extremidades, la malagueña se proclamó subcampeona del mundo de surf. Con un año de preparación disputó el Mundial en diciembre de 2021 en Pismo Beach (California) y conquistó dos platas: en la categoría prone 2 y en la prueba por equipos.

Categoría: Premio al Mejor Entrenador

Esta categoría reconoce la labor de la persona encargada de dirigir desde el banquillo los éxitos de algún deportista o plantilla que compita al máximo nivel en la competición nacional e internacional.

Premiado: Suso Gallardo.

El entrenador de balonmano ha dirigido el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol durante sus mejores temporadas, entre 2019 y 2022, consiguiendo dos Copas de la Reina, una Copa Europea de la Federación Europea de Balonmano (EHF, en sus siglas en inglés) y una Supercopa de España, además de un subcampeonato de liga y un subcampeonato de la Copa Europea de la EHF.

Categoría: Premio Javier Imbroda a la Trayectoria Deportiva

La Junta de Andalucía patrocina este galardón que reconoce el brillante trabajo y la gran trayectoria de una personalidad malagueña en el mundo del deporte que ha destacado internacionalmente, llegando a la cima mundial de su deporte.

Premiado: Carlos Cabezas.

El jugador de baloncesto malagueño fue campeón de Europa en 2009 y campeón del mundo en 2006. También fue campeón de la Liga ACB 2005/06, campeón de la Copa del Rey 2005 y campeón de la Copa Korac 20/01 con el Unicaja de Málaga.

Categoría: Premio Fundación La Caixa Apuesta por el Deporte

La Fundación La Caixa impulsa esta categoría que reconoce a la entidad, proyecto o institución malagueña que más haya apostado por el deporte, su fomento y la organización de eventos deportivos de alto nivel nacional e internacional.

Premiado: Club Nerja de Atletismo.

Fundado el 31 de diciembre de 1983, el Club Nerja de Atletismo cuenta en la actualidad con más de 850 atletas entre federados y escuelas de iniciación. Su estructura inicialmente local se ha ido ampliando y acoge a los más destacados atletas de la provincia y de otros puntos de Andalucía. Considerado, según el ranking de la Real Federación Española de Atletismo (Rfea), como mejor club andaluz desde 2007 se ha convertido en una entidad organizadora de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales.