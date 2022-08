Las ganas del Costa del Sol Málaga

Se acabó la pretemporada para el Costa del Sol Málaga, quien llega al arranque liguero con buenas sensaciones tras proclamarse campeona del triangular disputado en el Rincón de la Victoria. Las panteras contarán de nuevo esta temporada con "casi el 90% del grupo", recordó Sole López en la previa del arranque liguero, quien recuerda que el equipo llega reforzado con las incorporaciones de Gabi Pessoa, Elena Cuadrado y Sol Azcune: "Se han adaptado súper rápido, estamos muy contentas. Es un punto positivo que siempre tenemos dentro del club, la unión que tenemos dentro del vestuario y que luego al final no se valora tanto, pero pero te da mucho éxito".

Suso Gallardo también estuvo presente y reconoció que se llega con buenas sensaciones al primer duelo de la Liga Guerreras contra la vigente campeona Bera Bera: "El grupo está trabajando bien y lo más importante es que no hemos tenido lesiones de gravedad, que el año pasado ya por desgracia fue muy duro las dos bajas de Rocío y María". El míster malagueño aprovechó para recordar que la pretemporada está para "cargar y prepararnos bien de cara a la temporada", mientras recuerda que fue el verano donde "más partidos amistosos disputó su equipo".

Por su parte, Sole bromeó sobre las altas temperaturas que vivieron: "Fue muy calurosa y dura. Dos semanas con muchísima carga, pero al final es lo que toca en la pretemporada para luego poder volar y estar más fluidas". Eso sí, la jugadora del Costa tiene claro que así da gusto trabajar: "Contenta porque es un gusto trabajar con gente que viene con tantísimas ganas, con tantísima ambición, al final eso se transmite de una a otra y es súper positivo".

De cara al inicio liguero, Suso recuerda que la pretemporada no tenía como objetivo el partido contra el Bera Bera: "Pase lo que pase este viernes son dos puntos, la idea este año es entrar entre los ocho primeros para competir el play off e intentar estar lo más arriba posible. Llegar bien a los meses de abril y mayo que es donde se juegan las competiciones". Después de dos temporadas soñadas para el conjunto malagueño, Sole tiene claro que obsesionarse con algún título no ayudaría al vestuario: "Sería un grave error tener esa presión, quizás te pones a pensar y piensas en intentar por lo menos sacar un título", aunque reconoce que hay "que intentarlo, pero al final meterte esa presión es un grave error que no te va a llevar a ningún lado".

El vestuario llega a su debut en San Sebastián con "muchas muchas ganas", Sole recuerda que ya "el año pasado terminamos con muy buen sabor de boca, porque fue un año muy bueno y la verdad que teníamos ya ganas de llegar", mientras Suso avisa: "Ni porque ganemos ahora a Bera Bera y Rocasa seremos las mejores del mundo, ni porque perdamos la temporada va a ser un fracaso". Además recuerda que el año pasado "sin ir más lejos en la jornada 2 y 3 también nos enfrentamos a Bera Bera y Rocasa, contra Bera Bera competimos y Rocasa nos dio un baño aquí en Málaga que parecía el fin del mundo y luego en abril la gente ya estaba poniéndose medallitas". Por eso, pide "paciencia, saber lo que nos estamos enfrentando y llegar bien a abril y mayo", ese es su objetivo.

"Esta plantilla es mejor, sobre todo porque tenemos profundidad. El año pasado teníamos una plantilla mucho más corta", analizó el técnico del Costa, quien reconoce que perdió "una jugadora super importante, cómo es Paula García, pero creo que hemos ganado en otros aspectos y sobre todo en profundidad de plantilla". Eso sí, la pretemporada es historia y "los resultados en pretemporada son eso, resultados. Nadie gana nada en agosto ni en septiembre. Hay que preparar, probar cosas, cargar... Lo importante era llegar en un estado óptimo y creo que llegamos en un gran estado, no en el mejor seguro, pero creo que en un estado importante para poder competir, es lo que nos interesaba".

Suso remarcó que la idea "es competir al máximo en todas las competiciones en las que estamos y sobre todo llegar muy bien a abril, dónde se juegan los títulos, es donde queremos estar peleando". Mientras Sole lo corrobora: "Nosotras tenemos que seguir trabajando como lo llevamos haciendo durante estos años juntas, con la ilusión y las ganas y sobre todo que seamos disciplinadas". "Vamos sin presión ninguna a seguir, haciendo nuestro trabajo para disfrutar y ver de que somos capaces", confiesa Suso, apoyado por su jugadora: "Lucharemos y si nos tienen que ganar que suden mucho"

Además, esta temporada las panteras disfrutarán de una nueva aventura en Europa, aunque esta será diferente, un peldaño más difícil, cuyo objetivo es "disfrutarla, nos la hemos ganado". Suso recordó que están en ella porque quedaron subcampeonas el año pasado en Liga, por primera vez para el club, "fue otro hito histórico el año pasado y estamos hablando de equipos con presupuestos que superiores a nosotras".

En un año donde el formato liguero cambiará para pasar a play off, Suso habló sobre eso: "No sé si beneficia este formato de liga, te lo diré a final de temporada. Creo que abre más el abanico para todos los equipos, pero pierde esa esencia de regularidad". Por otro lado, Sole explicó cuál es la clave para que lleguen jugadoras internacionales como Gabi , quien llegó en la segunda semana de pretemporada por temas burocrático, "es la ambición del grupo, eso para cualquier jugadora es llamativo" y reconoce que el arranque liguero será "apretado y complicado", aunque lo importante es que también "nosotras somos un rival duro para competirnos y eso lo afrontamos con muchísima ilusión", concluyó la jugadora. Ya solo queda contar las horas para el debut oficial de la temporada 2022/"3.