La goleada, el liderato y las buenas sensaciones del UMA, en boca de Moli

Sensaciones más que positivas para el UMA Antequera tras la goleada (10-1) ante el Elche en el Argüelles y el consecuente liderato debido al empate del Betis en Barcelona. Sin embargo, el técnico del conjunto universitario, Moli, no quiso ni mucho menos lanzar cohetes una vez cerrada una de las mejores jornadas de lo que llevamos de campeonato. "Estoy muy feliz por los tres puntos, aunque el resultado me pareció muy abultado para esta categoría, en la que ya no se suelen ver. En la primera parte no estuvimos muy finos, pero si que nos mostramos más serios a la hora de recuperar balones y nos fuimos marcando incluso un par de goles de rebote. En la segunda sí que pisamos el acelerador y los borramos del partido llegando a los diez goles, pero lo importante son los tres puntos, el resultado es lo de menos", declaró.

El buen papel de todo el equipo, tanto en el juego como de cara a portería, dio la oportunidad de disputar minutos a los chicos del filial, Emilio y el guardameta Fali: "Esto tiene sus pros y contras. Meter diez goles se puede tomar como un acto de motivación, pero también de relajación. Esto también puede activar a los próximos equipos que se enfrenten a nosotros, que estarán más atentos. Después, le dimos minutos a los chicos del filial para que se vayan adaptando y muy bien, estamos súper felices e incluso Fali metió uno de los goles".

Solo ha recibido 13 goles el UMA Antequera en los que llevamos de temporada, un claro síntoma de la buena defensa del equipo, aunque Moli volvió a mostrarse cauto al respecto e insistió en que siempre se puede mejorar: "No me gusta fijarme en los goles que nos meten, me quedo con cómo han trabajado los jugadores. También hemos cometido errores, lo que pasa que Conejo está muy bien y evita muchos goles. Tenemos que intentar que nos hagan menos ocasiones".