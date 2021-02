Isidro Leyva toca el cielo en Madrid

Día para el recuerdo para Isidro Leyva. El joven nerjeño se proclamó campeón de España absoluto en pista cubierta de pértiga en la localidad madrileña de Gallur. Hizo su mejor marca con 5.55 metros, por encima del récord de Andalucía que estableció hace unas semanas. Para dar perspectiva al logro hay que decir que es el líder del ránking nacional y que es el undécimo español de todos los tiempos en la disciplina con 21 años. Por detrás quedaron Álex Gracia (5.42) y Adrián Vallés (5.37). El lunar de la mejor actuación de su carrera en la capital de España es que no consiguió plaza para el Europeo que se celebra en Torun (Polonia), con menos plazas producto de la pandemia del COVID-19.

La trayectoria de Leyva es espectacular. A este oro absoluto en pista cubierta añade el título al aire libre en 2020, con una marca de 5.46. En categoría sub 23 también había sido campeón por doble ocasión en ambos contextos, con un 5.51 como techo. En Madrid este sábado subió otro peldaño más. El atleta del Trops-Cueva de Nerja mostraba su alegría tras el éxito. "Bastante bien, pero al mismo tiempo estaba nervioso. Veníamos los tres primeros muy apretados. Contento con el concurso", decía en declaraciones a la Federación, mientras pensaba en nuevos retos: "El 5.60 puede que lo vea cerca. Hemos intentado 63. Mucha gente me pregunta porqué intento 63, pero me pueden repescar para ir a Torun. Hay una opción con esa marca. Aquí me quedaba poco gasolina y los intentos no fueron muy buenos. Pero en Valencia sí hubo buenos. Mi objetivo es puntuar lo máximo posible para Tokio. La mínima está muy complicada, es una locura. A lo mejor por puntos, quién sabe. Si engancho algunos mítines buenos puedo conseguir varios puntos e intentar meterme".

Buen día también para Borja Vivas, que sumó una plata más a su gran trayectoria. Mejor marca de la temporada para el malagueño, que hizo 18.81 metros. Su tope de este año estaba en Motril con 18.36, lo que da fe de su buen concurso. A sus 36 años sigue siendo competitivo. Le dio para quedarse por delante de José Ángel Pinedo, que realizó un mejor lanzamiento de 18.71. El título se lo llevó Carlos Tobalina, un par de peldaños por encima con una marca de 19.67 metros y se consolida como el mejor lanzador de peso español.

Oro sub 20 para Juan Jiménez

Paralelamente al gran evento en Gallur, en Castellón se está celebrando el VI Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Menores. Ahí hubo buenas noticias para el atletismo malagueño. El lanzador Juan Jiménez se proclamó campeón sub 20 en martillo con un lanzamiento de 73.07. El del Trops-Cueva de Nerja es el quinto mejor nacional en la categoría de la historia.

🥇 Isidro Leyva 🥇"Estaba nervioso, los tres primeros veníamos muy apretados""He intentado el 5.63 para poder tener una opción de repesca para #Torun2021"#CEatletismoPC pic.twitter.com/zr0cNkVWrt — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 20, 2021