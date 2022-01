Las Leonas dan la primera alegría

Ya arrancaron en Málaga las HSBC World Rugby Sevens Series. Hubo un buen ambiente en el Ciudad de Málaga, que se prepara para disfrutar dos días más de un rugby de alta escuela. Decenas de encuentros en esta jornada inaugural que ya sirvió para que muchas selecciones dieran un golpe en la mesa y abrieran brecha con sus rivales.

En categoría masculina, España no pudo ganar ninguno de los dos encuentros que disputó. Primero perdió frente a Estados Unidos (19-14) y también lo hizo en el partido que cerró el día en el estadio malagueño. Los Leones cayeron frente a Argentina (40-12). Estadounidenses y argentinos lideran el Grupo C con un holgado 2-0. También se impusieron a Jamaica 47-0 y 31-7 respectivamente. En el A lideran Sudráfica que ganó a Escocia (27-7) y a Fiji, que no competía; e Inglaterra, que ganó a Fiji también y Escocia (24-17). En el B Irlanda, que pasó por encima de Japón (33-14) y Alemania (24-7). En el D, Francia, que venció a Gales (38-12) y Canadá (38-5).

En féminas Las Leonas dieron la primera gran alegría al público. Se impusieron a Bélgica (26-21)y sumaron la primera victoria. Cayeron ante Irlanda (5-21). En ese Grupo A Australia ganó sus dos duelos, imponiéndose a Bélgica (40-5) y a Irlanda (17-2). En el B Estados Unidos arrancó marcando las diferencias. Venció a Canadá (22-7) y a Polonia (31-7). En el C comparten protagonismo Francia y Rusia. Las galas ganaron a Brasil (33-7) y a Inglaterra (33-17). Igual que las rusas, 15-10 y 24-14 respectivamente. Este sábado una nueva jornada del mejor rugby en Málaga.