El malagueño Nils Mortimer deja el Barça y se marcha Viborg danés

Cambio radical para el joven malagueño Nils Mortimer. A sus 21 años, emprende una nueva experiencia tras casi media vida en la cantera del Barça. El delantero paleño, que antes de marcharse a Cataluña jugó en La Mosca, el Sevilla y el Málaga, se marcha al Viborg, equipo de Dinamarca que justo este fin de semana comienza la Liga y que está inmerso en la fase previa de la Conference League tras quedar séptimo el año pasado.

Mortimer firma por tres temporadas, hasta 2025, con el equipo danés. Una apuesta para tener una continuidad de la que no había disfrutado en las dos últimas temporadas en el filial culé. Después de destacar en cada categoría y ser internacional con las categorías inferiores de la selección española, la transición al fútbol profesional no fue tan sencilla. Pero el atacante zurdo espera dar un paso adelante en su carrera con esta experiencia en el extranjero.

"Tras 9 años me toca decir adiós al equipo que ve ha visto crecer como futbolista y sobre todo como persona. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de lo que han hecho que durante todo este tiempo me sienta como en casa, llegué a Barcelona con 12 años, sin mi familia, sin mis amigos, solo con la ilusión de cumplir un sueño, y desde el primer momento me encontré con una nueva familia, "educadores, conserjes, cocineros, profesores, entrenadores, fisios, delegados, utilleros” y muchísimas más personas a las que me faltarían las palabras para darle las gracias por haberme hecho sentir como en casa. También darle las gracias a todos los compañeros que he tenido desde el primer año que llegue en infantiles hasta el último en el Barça B, me llevo amigos para toda la vida! Y por último, gracias al Barcelona por haber hecho mi sueño realidad! MÉS QUE UN CLUB!", era el mensaje de despedida de Mortimer, a quienes respondían compañeros de generación ya instalados en el primer equipo como Ansu Fati, Gavi o Eric García.

"Estoy muy contento de haber firmado aquí y tengo muchas ganas de jugar en el Viborg. Estaba buscando un nuevo desafío con el fútbol y sé que la liga danesa es fuerte. He tenido buenas conversaciones con la gente aquí en el club y el proyecto con jugadores jóvenes y un estilo de juego ofensivo es algo que me atrae mucho. Ahora tengo muchas ganas de empezar la emocionante temporada que nos espera", decía Mortimer en su presentación, mientras que Jesper Fredberg, director deportivo del equipo del equipo, decía que "con Nils Mortimer obtenemos un atacante rápido, técnicamente hábil y regateador con un gran potencial, que creemos que podemos darle libertad en nuestro entorno. Tiene una gran inteligencia de juego, es un hábil jugador de área que trabaja duro en ambos sentidos, por lo que creemos que encaja bien en nuestro estilo. Es un jugador con muchas ganas de jugar en el primer equipo para poder dar los siguientes pasos en su carrera y estamos deseando verle con la camiseta verde. Somos conscientes de que a menudo los jugadores jóvenes tardan un poco en acostumbrarse a cambiarse a un nuevo club en un nuevo país, pero es un jugador que esperamos que pueda marcar la diferencia para nosotros en poco tiempo".

De momento, para las jerarquías y los respetos, no está mal que Nils Mortimer porte el número 10 en la camiseta