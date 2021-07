Marlene Aniambossou, poderío físico para el CAB Estepona

El CAB Estepona suma una nueva pieza interior con el fichaje de Marlene Aniambossou, jugadora nacida en Benín y que desde la temporada 2016/17 se ha formado en Estados Unidos, finalizando sus estudios en Utah State University antes de dar el salto a Europa en la que será su primera experiencia profesional. La jugadora, de 26 años y 1.85 metros de altura, puede ocupar ambas posiciones interiores, si su bien llega al cuadro esteponero para jugar de pívot.

Aniambossou comenzó a jugar al baloncesto a los 12 años, en la capital de Benín, Cotonú, de donde es natal, y su buen hacer y características físicas le permitieron lograr una beca para realizar sus estudios universitarios en Estado Unidos y así cumplir uno de sus sueños: jugar en el país del Tío Sam. En primera estancia estuvo en Chipola College (Florida), donde conoció en primera persona las diferencias del baloncesto entre ambos continentes; más tarde jugó para Frank Phillips College (Texas), para acabar su ciclo formativo en Utah State University, donde su juego evolucionó con el paso de las temporadas hasta firmar 9,4 puntos y 5,4 puntos en 20 minutos de media en pista en su último año, lo que le sirvió además para ser reconocida como la mejor sexta jugadora de todas las conferencias.

La jugadora africana afronta ahora su primera experiencia como profesional y en Europa con un reto tan importante como es la nueva Liga Femenina Challenge, donde buscará demostrar que la evolución en su juego aún no ha terminado y seguir mejorando respecto a su última temporada, además de cumplir otro de sus sueños: poder jugar en el Viejo Continente.

"Ha demostrado estar capacitada para jugar en esta liga"

Bea Pacheco dijo que Aniambossou “es una jugadora que nos debe dar presencia física en la zona” gracias a sus 1,85 metros de altura y características. “Pensamos que tiene unas condiciones físicas muy interesantes para esta categoría y en Estados Unidos ha demostrado estar capacitada para jugar en esta liga y ser una pieza importante del equipo”, explicó la madrileña que, además, apuntó: “Ha jugado en una buena universidad como Utah State y es el momento de que demuestre que puede ser una jugadora muy útil en el baloncesto europeo. Nosotros apostamos por ella porque consideramos que nos puede aportar en ambos lados de la cancha”.

"Me encanta jugar al poste bajo y que el equipo defienda duro"

La nueva interior del CAB Estepona asegura que le gusta “jugar al baloncesto como equipo, sumando todas y de forma desinteresada” y considera muy importante que “todas las jugadoras nos entendamos” para hacer el mejor juego posible. Aunque puede ocupar ambas posiciones interiores, sus preferencias son claras: “Soy una jugadora a la que le encanta jugar al poste bajo y tener conexión en la cancha con mis compañeras para así encontrar ventajas, pero sin duda me encanta que el equipo defienda duro y yo ayudar a ello en la pintura”. Sus expectativas sobre el baloncesto europeo van más allá de lo deportivo. “En España espero que me hagan sentir como en casa, conseguir que seamos una familia y me vean así, estoy muy emocionada de poder ser parte de un proyecto en el que estoy segura ocurrirá eso”, asegura Aniambossou después de haber conocido ya a sus futuras compañeras, aunque sea de forma virtual, antes de viajar a Estepona para comenzar la pretemporada en unas semanas. Por último, quiso agradecer “la confianza” puesta en ella y prometió que, junto al resto de jugadoras y staff técnico, “trabajaremos duro y haremos que nuestros seguidores se sientan orgullosos de nosotras”.