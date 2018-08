El mejor rey posible

La discusión sobre quién es el mejor corredor español después de Miguel Indurain puede dar para muchas sobremesas. Habrá quien prefiera a Alberto Contador, nadie ganó más grandes vueltas que él tras el mito navarro. Otros apuestan por el genialoide Óscar Freire, el hombre que rompió barreras en las clásicas. Por carisma habrá quien se decante por el Chava Jiménez, hasta podría entrar un Abraham Olano al que la sombra de Indurain quitó valor real. Pero en cualquiera de esas charlas debe estar presente Alejandro Valverde, el ganador más versátil que ha tenido la bicicleta española.

Tiene argumentos Valverde para ganar esas discusiones. Sin competición apenas tras el Tour, el murciano mira al 30 de septiembre, el último rubicón de su carrera. Tras seis medallas mundiales (dos platas y cuatro bronces) sólo le queda el arcoíris en el Mundial de Innsbruck. Y en el Caminito del Rey hizo un buen ensayo que devino en victoria delante de otro campeón del mundo, Michal Kwiatkowski (Sky), el nuevo líder de una Vuelta a la que el calor malagueño agitó con fuerza. No se preveía una criba importante, pero se separó el grano de la paja en el idílico paraje malagueño, que se exhibió al mundo durante un buen rato. La etapa, que partió desde Marbella, vendió una parte de la provincia menos conocida pero con un encanto especial. Y no había mejor forma de realzarla que con un triunfo de Alejandro Valverde. La llegada no era empinada, pero con ritmo de gregarios pata negra como Castroviejo y Amador todo es más fácil (o difícil, claro). El desgaste de las subidas a Ojén, Ardales y la doble visita al Caminito, por más que fuera en una versión recortada respecto a la que se estrenó en 2015, pesó. Se seleccionó el pelotón y quedaron 30 unidades para jugarse la victoria.

El malagueño Maté estuvo en fuga y consiguió el botín de ser líder de la montaña

Valverde labró buena parte de su prestigio en subidas como ésta, con más historia, claro está. Le vale para tener portadas cuando corre en Bélgica. Reinó en Huy y Saint-Nicolas, se echó de menos que lo intentara en el Poggio o el Kwaremont. Y no perdonó en el Caminito. Ha ganado con la edad en capacidad de lectura por más que nunca fuera un prodigio táctico Valverde. Midió la distancia para acelerar y jugueteó con todo un campeón del mundo como Michal Kwiatkowski, dejándole pasar para rematarle en la última recta. Los dos adelantaron en tres segundos al primer grupo de favoritos, más delgado de lo que se preveía. Y el polaco del Sky se puso el maillot rojo de líder, con 14 segundos de ventaja sobre Valverde.

Es la décima etapa que gana Valverde en la Vuelta a España en su carrera. La primera fue en 2003, son 15 años en la brecha, en la élite del pelotón mundial. Envalira, La Pandera, Soria, El Morredero, Jaén, Arrate, La Gallina, Cumbres Verdes y Vejer eran los precedentes del Caminito, que entra en una selecta lista, sus conquistas. "La Vuelta me encanta. El Giro es muy bonito, el Tour es muy bonito… pero La Vuelta es mi carrera. Soy español y me encanta", remataba Valverde.

La carrera tuvo también tinte malagueño en la figura de Luis Ángel Maté, que brilló en las carreteras en que entrena cada día. Quiso lucirse y subir al podio con el maillot de la montaña para empezar. Y lo consiguió el marbellí, que se filtró en la fuga que vertebró la etapa. Con él, Alexis Gougeard (AG2r-La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastras (Caja Rural-Seguros RGA) y Héctor Saez (Euskadi-Murias). No tuvieron mucho más de 3 minutos de renta, pero Maté coronó en los pasos por Ojén, la primera vuelta por el Caminito y Ardales. Tuvo su momento de gloria el malagueño, que ha preparado exhaustivamente la ronda y que ha llegado en buen estado. A 20 kilómetros de meta cayó la fuga. Castroviejo, pocos como él para hacerlo, aceleró la marcha. Después, Amador. Empezaron a descolgarse gente de tronío. Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Gorka Izagirre... Sky y Movistar controlaban para Valverde y Kwiatkowski. Y ganó, como es habitual, Alejandro Valverde Belmonte, el rey del Caminito.