El CB Marbella se queja de la falta de sede fija

Cualquiera podría pensar, y no se equivocaría, que el CB Marbella está viviendo un sueño al disputar su primera temporada en LEB Plata, pero no es oro todo lo que reluce. Más allá de lo deportivo, el club costasoleño está sumido en un trasiego de problemas que al final podrían llegar a calar en lo que los jugadores hacen bajo la canastas, si es que no está calando ya.

El presidente del CB Marbella, Andrés Jiménez, se sinceró para Málaga Hoy y dejó al desnudo todos los “hándicaps”, como él mismo los denomina, que está teniendo que superar el equipo en este comienzo de temporada. Una temporada que empezó con la dimisión del presidente, Enrique Agüera, que dejó el club en mano de Jiménez, por entonces vicepresidente, y que así define la situación actual: “Lo vamos llevando. El club sigue con el rumbo que tenía marcado desde principio de temporada y ahora mismo estamos, porque yo sigo como presidente en funciones, preparando las elecciones”. Un proyecto ilusionante en una gran categoría, a la que el actual presidente ni se imaginaba llegar. “Intentamos hacer un proyecto con un futuro creciente. Cuando volví a incorporarme (se desvinculó por motivos familiares), el equipo sénior era un sub 22 y no voy a mentir, no se nos pasaba por la cabeza llegar a LEB. Sí es verdad que cuando encauzamos el proyecto queríamos llegar lo más alto posible. Hemos ido subiendo escalones y ahora estamos donde estamos, aunque a lo mejor nos hemos saltado algún escalón”, comentó.

Con este salto de escalones, Jiménez hace referencia al tema burocrático, institucional y sobre todo a las instalaciones. "Ahora mismo nuestra sede (Serrano Lima) necesita de algunas modificaciones y mejoras. Esto no nos pilló de sorpresa, pero sí con poco tiempo de actuación tanto a nosotros como al Ayuntamiento de Marbella, que es dueño del pabellón y responsable de las mejoras, aunque sabemos que no han hecho todo lo posible", sentenció el presidente, que continuó relatando los problemas del club: "Esto es un hándicap tremendo porque aunque el sénior está entrenando allí, estamos jugando en otro pabellón, que tampoco cumple con todos los requisitos de la Federación, pero esto al final es un mal menor porque cumple las mínimas. Se deberían de cumplir todas, porque cada vez que no cumplimos alguna nos llega una sanción”. Multas económicas de 150 y 600 euros en las cuatro primera jornadas por no retransmitir los partidos por streaming, ya que los pabellones en los que juegan (Benahavís y Carlos Cabezas) no cuentan con fibra óptica.

Pero uno de los mayores problemas que sobrevuela la cabeza del Andrés Jiménez son las canastas. "Las del Carlos Cabezas son canastas de techo (no permitidas para los partidos), pero tenemos unas de suelo que nos ha cedido el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Estas son las que usamos para los partidos, pero el equipo no entrena con esas canastas. A nivel técnico, el equipo está jugando todos los partidos fuera de casa. No entrenamos en la pistas donde jugamos", explicó el presidente.

Con todo este vaivén de cambios los aficionados del CB Marbella ya no saben en qué pabellón juega su equipo cada fin de semana. "Las primeras jornadas que jugamos en Benahavís vino muy poca gente. Si ya de por sí tenemos un hándicap en la asistencia de público, pues imagínate llevarte el partido a 30 kilómetros. En el Carlos Cabezas estamos más cerca, pero también hay parte de la afición que no puede desplazarse en coche, y es que el Serrano Lima está en pleno centro".

Una crisis interna la que está viviendo el único representante malagueño en LEB Plata, o lo que es lo mismo, el equipo provincial de mayor categoría en el baloncesto nacional después de Unicaja. Una entidad con la que los marbellíes sueñan con unirse desde hace años para conseguir la cesión de jugadores de Los Guindos.