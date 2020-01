Granero da las razones: "Lo normal sería irse a un país árabe, pero no va con mis principios"

El fichaje de Esteban Granero por el Marbella ha desatado un gran revuelo mediático en el fútbol español. Poniendo en contexto, un jugador que esta temporada ha jugado en Primera y la Europa League se marcha a un equipo de Segunda B que pelea por el ascenso. El madrileño se despedía este jueves del Espanyol en rueda de prensa, donde explicaba los motivos para embarcarse en esta nueva etapa a los 32 años. "Este paso para mí está lleno de significado por lo emocional y profesional. Lo más normal sería irse a un país árabe, con otras condiciones, pero esto no va con mis principios", afirmaba el protagonista. Hay varios motivos más detrás de este movimiento de gran calado.

Llegó en 2017 al conjunto catalán, que le ha calado. "Es un día triste. El Espanyol ha significado todo en estos últimos años. Se queda sin asumir una tarea que yo asumí en su momento. Doy este paso y considero que es lo mejor para todos. He sentido el orgullo de pertenecer al Espanyol como jugador y también como perico. Me he sentido un verdadero privilegiado", decía el centrocampista, que seguirá siendo alentando en la distancia: "He cumplido el objetivo principal el día que fiché: entrar en competición europea. Yo me voy, pero mis compañeros se quedan. La permanencia se va a conseguir seguro".

No pasa por buen momento el club, que se agarró a Abelardo para permanecer en la élite. "Mi compromiso con la salvación es absoluto. Todos pensamos que esta es la mejor solución. El club está estructurando la plantilla y creo que mañana el equipo será mejor que ayer. Es un paso lógico para todos", explicaba Granero, que ayuda a su manera: "Siento que no me ha faltado nada. No todo ha sido de color rosa. Hemos superado un montón de adversidades. Estoy triste por irme y por todo lo vivido. Estoy orgulloso y satisfecho por el trabajo. Así me siento. Ha sido mi casa, lo ha significado todo para mí. Doy este paso en coherencia con la voluntad del club y teniendo en cuenta lo que mejor para todos".