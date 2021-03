Regino Hernández se disloca la muñeca y se perderá la temporada

En la ciudad georgiana de Bakuriani se terminó la temporada para Regino Hernández. El malagueño, que no pasó de octavos en esta etapa de la Copa del Mundo, tuvo una fuerte caída y se dislocó la muñeca. Tendrá que pasar por quirófano el rider, que no podrá competir hasta la próxima campaña. "Debido a esta caída se acaba mi temporada. Dislocación de la muñeca y a operar cuando vuelva a casa. Suerte que me protegen la cabeza y no ha ido a más. Esto son los gajes del oficio de dedicarse a un deporte de riesgo. Ahora a mirar al futuro e intentar recuperar bien", escribía en redes sociales el mijeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regino Hernandez (@reginoherma3)