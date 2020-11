La sub 21 cierra el círculo en Marbella (3-0)

Andalucía fue este martes epicentro del fútbol español. Mientras en Sevilla la absoluta disputaba un partido decisivo, en Marbella la sub 21 cerraba la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021. Con un formato atípico por la pandemia se disputará en marzo y después se terminará en mayo y junio. Un torneo donde los de Luis de la Fuente quieren revalidar su corona. Aunque contará con algunas bajas de renombre, hay mimbres para creer. Y la última prueba fue en el Lorenzo Cuevas, donde se despidió con victoria ante Israel (3-0). Los goles los pondrían Roberto López (de penalti), Barrenetxea y Moncayola.

Con el combinado nacional ya clasificado desde hace semanas, el seleccionador hizo rotaciones. Se mantenían sólo Pedrosa y Bryan Gil del triunfo en el mismo escenario ante Islas Feroe de días atrás. Pese a estar eliminado, no iban a entregar la cuchara los israelís, que compitieron de manera más que digna. Le costó arrancar a La Rojita, que ganó peso con el paso de los minutos. Óscar Rodríguez, al que le está costando el salto al Sevilla, se asomaba por primera vez con un disparo al cuarto de hora. Inquietaba España con Bryan Gil y Puado por las bandas, además del capitán Pedro Porro. Los locales llevaban el mando e Israel esperaba para salir a la contra. La mejor ocasión de la primera mitad llegaba desde las botas de Puado, que hacía una gran jugada para ponerle el balón en bandeja a Roberto López, una de las grandes sensaciones en esta estadía en suelo malagueño. No llegaba el txuri urdin por poco. Con tablas se llegaría al descanso.

Le faltaba colmillo a la sub 21, es uno de los pocos talones de Aquiles de una selección de muchos quilates. Ahí estarán muchas de las dudas de Luis de la Fuente. Quería terminar España con victoria y el seleccionador movió el banquillo. Metió a Fran Beltrán y también a Brahim Díaz, uno de los atractivos de la tarde. Estaba con ganas el malagueño de agradar en su tierra antes de volver a Milán. Y no tardó en hacerse notar. A los poco más de cinco minutos de su entrada en una internada por la derecha fue derribado. Penalti. Se esperaba que lo lanzara el ex malaguista, pero desde el banquillo se indicó que había que seguir la hoja de ruta. Y a Roberto López no le tembló el pulso para poner el 1-0.

No frenó España, que ganó confianza con el gol. Era un gusto ver a Brahim sobre el césped, en el gigante italiano tiene minutos y su confianza ahora es alta. Deja destellos de crack cada vez que tiene el balón en los pies. Puso esa marcha más para volcarse en el área de Israel. Y la fruta cayó de madura. Barrenetxea, que llevaba segundos en el campo, definió con tranquilidad de un balón que quedó suelto en el área. El tercero lo haría Moncayola en el 90 con un disparo lejano. Un cierre plácido para España, que hizo una fase de clasificación casi inmaculada. Ahora espera un reto superior. Salvo sorpresa, con Brahim al frente.