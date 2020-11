La selección española sub 21 pisó suelo malagueño para un partido oficial, algo que hacía años que no ocurría. Un Antonio Lorenzo Cuevas sin público fue testigo de una prueba del combinado que dirige Luis de la Fuente, con el billete en primera clase para la fase final del Europeo, que se celebrará a partir de marzo en un formato novedoso por los condicionamientos de la pandemia. El rival no era muy llamativo, Islas Feroe, pero ya en el partido de ida puso en dificultades a la Rojita, que sólo desatascó en la segunda mitad con dos goles de Brahim. Esta vez fue el gaditano Bryan Gil, con un partido soberbio, quien guió a la selección a la victoria, sellada también en la segunda mitad, pasada la hora de partido, con goles de Adriá Pedrosa y Roberto López.

El malagueño era la gran atracción del duelo, por primera vez en un partido oficial en tierras malagueñas como profesional. Partía en la banda derecha en un 4-2-3-1 en el que la fantasía la ponían los tres jugadores de esa línea tras el delantero. Jugadores especiales y diferentes Bryan Gil, Pedri y el ahora milanista. El fútbol de selecciones tiende a la igualdad e Islas Feroe, archipiélago con 50.000 habitantes, va dando sus pasitos, con las limitaciones lógicas por pura selección natural. Durante 45 minutos controló a España, que tuvo la posesión y no pasó apenas apuros, pero le costó tener continuidad. Brahim, en un eslalon partiendo desde la banda que definió con la izquierda muy cerca del poste y con un control con el pecho que mandó después alto con la derecha, tuvo las dos ocasiones más claras.

El jugador más activo fue el sevillista, cedido al Éibar ahora, Bryan Gil, que dio un recital 90 minutos. Incansable, su zancada y desborde, sin obviar el trabajo, en la banda izquierda creó problemas a los isleños, pero faltaba la definición colectiva, la concreción en el gol. Es un caballo de batalla habitual, incluso en los mejores picos históricos del fútbol español, el gol, que no acompaña al resto del juego, abrumadoramente superior para España a lo largo del partido. Pero ese gol es la suerte suprema de este deporte.

Pedri, sensación en el arranque liguero en el Barcelona por su desparpajo y fútbol al mismo tiempo elegante y natural, fue ganando presencia con el paso de los minutos, dejando destellos del jugador que empieza a ser y que apunta a convertirse en algo superior. Su criterio a la hora de elegir no es normal aún con 18 años. En la segunda parte ganó más peso aún y dio 20 minutos de fútbol muy buenos. Juega igual en Turín que en Marbella.

De la Fuente movió el banquillo al descanso y dejó fuera a Brahim tras 45 minutos. El juego se escoraba hacia la izquierda , con Gil, un extremo a pierna natural en la era del pie cambiado, siguiendo en plan estelar. De él nació el 1-0, con un caracoleo tras un balón dividido en el que sirvió a Pedri, para que el canario dejara un sutil toque a Adriá Pedrosa para que el espanyolista batiera con un zurdazo a media altura a Hentze. Era el minuto 67, ya con más de una hora de partido. España tuvo más ocasiones claras pero no hubo sentencia hasta que Roberto López (un producto más de Zubieta en esta pujante y atractiva Real Sociedad), que causó muy buena impresión en su debut con el combinado nacional, hiciera bueno con un ajustado zurdazo el pase de Manu García para hacer el 2-0.

España se engrasa en Marbella con una concentración de 10 días antes de que en marzo llegue el punto culminante para esta generación, el Europeo. Debió ganar por más goles, pero la Rojita dejó el aroma de buen fútbol de una generación que conjuga a varios campeones de Europa sub 19 de hace dos veranos y que tiene a varios (Ansu Fati, Ferran Torres, Dani Olmo y Eric García) consolidados en la absoluta.

Ficha técnica

España: Álvaro Fernández (Peña, 46’);Pozo, , Hernando, Cuenca, Pedrosa; Fran Beltrán (Manu García, 60’), Zubimendi; Brahim (Puado, 46’), Pedri (Óscar, 74’), Bryan Gil; y Dani Gómez (Roberto López, 46’).

Islas Feroe: Hentze; Olsen, Edmundson, Samuel, Johansen; Adriassen, Radosavljevic (Sorenssen, 90’), Giesseng (Djurhuus 90’), Petersen (Samuelsen, 81’), Johannesen (Nielssen, 63’); y Knudsen.

Goles: 1-0 (67’) Pedrosa. 2-0 (87') Roberto López.

Árbitro: Sehovic (Bosnia-Herzegovina). Amonestó a Pedrosa (22’)

Incidencias: Encuentro de la novena jornada de la fase de grupos de la Eurocopa sub 21, disputado en el Antonio Lorenzo Cuevas (Marbella), sin espectadores en las gradas por las restricciones de la pandemia.