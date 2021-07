Sara Bravo, undécima renovación del Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga cerró la undécima renovación del verano, lo que le permite seguir manteniendo el bloque que consiguió tres títulos el curso anterior. Sara Bravo continuará en la campaña 2021/22, que será su segunda a las órdenes de Suso Gallardo. Una jugadora polivalente que ha formado un extremo derecho muy completo con Isa Medeiros. La valenciana ocupó su rol y el equipo malagueño redobla su confianza en su talento para los retos que hay por delante.

“Tenemos un balance muy positivo porque fue una temporada muy bonita e ilusionante para todos los malagueños y para nosotras. Se consiguieron muchísimos títulos y era algo que al principio no esperábamos por las circunstancias de la pandemia o por ser un equipo nuevo. Había muchos retos y se consiguieron muchas cosas ilusionantes”, asegura Sara Bravo, que hace balance de un año plagado de éxitos: “Tengo una foto grabada de la Copa de la Reina en el partido de Gijón, el que llegamos a los penaltis. Un fotógrafo consiguió sacar una foto de tres o cuatro saltando. La tengo grabada y no se me olvidará”.

Uno de los desafíos del Costa del Sol Málaga es llegar con las pilas cargadas al final de temporada. “Se sufrió muchísimo tanto físicamente como mentalmente. Al final los resultados acompañan a ese desgaste, estamos muy contentas”, explica la extremo, que habla sobre cómo vivirán que el listón esté más alto: “Ya conocen al equipo. Claro que van a exigir, porque al final todo el mundo quiere conseguir algo. Exigirán por eso, pero conocen al equipo y estarán contentos de tener al equipo que tienen”.

“La presión nos la creamos un poco nosotras. Por suerte no tenemos a nadie que nos dice que hay que conseguir un título sí o sí. Esa presión no la tenemos. Los títulos llegaron mediante el trabajo, no porque nadie nos exigiera nada. Si seguimos trabajando yo creo que el año que viene podemos conseguir también cosas bonitas”, insiste la jugadora valenciana, que manda un mensaje de agradecimiento a la afición: “Les diría que siguiesen con nosotros, que son un gran apoyo. Se nota mucho cuando están. Por lástima este año no pudo haber mucha gente, pero el año que viene los esperamos y vamos a intentar ilusionarlos”.