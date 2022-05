Segundo título en el World Padel Tour para Bea González, que es la jugadora más joven de la historia en levantar un trofeo en el circuito. Lo hizo en 2020, en plena pandemia, y tuvieron que pasar casi dos años para volver a tocar la gloria. De Madrid a Copenhague, donde se proclamó campeona del Danish Padel Open. Se expande la fiebre del pádel por el mundo y fue la capital danesa la que acogió estos días un torneo de este calibre. Fue la mejor la paleña, de nuevo junto a Marta Ortega. Como en la primera vez, aunque en este tiempo hubo tiempo de una ruptura y una nueva unión. Es el tercer título, dos de categoría Challenger, para la pareja esta temporada.

Eran las favoritas y las jóvenes cumplieron con su papel. Desde el inicio dominaron el duelo. Ya en el primer juego un remate de la malagueña permitía abrir hueco, consolidándolo luego con su servicio. Estaban en un gran momento, pero desperdiciaban cuatro bolas de break para un 3-0 que ya hubiera marcado mucha diferencia. Había igualdad sobre el corazón azul, con tres puntos de oro en los primeros cuatro juegos. Precisamente Marta y Bea se adjudicaban dos con su saque para poner el 4-2. Les servía ese impulso para volver a quebrar a sus Mapi Alayeto y Sofía Araújo, una pareja de circunstancias, y poner el 6-2. Medio trabajo hecho.

No levantaban el pie y rompían de nuevo en la primera oportunidad. En los momentos clave estaban más lúcidas y acertadas. Pero la zaragozana y la portuguesa no se rendían y replicaban para poner el 2-2. No se vendrían abajo las de Maxi Grabiel, que respondían y ya desde ahí se impulsaban para el 6-4. Dos sets de dominio donde tuvieron concentración y madurez para ser sólidas en los instantes cruciales. Un título de mucho valor y que inyecta confianza a Ortega y González para recuperar el hueco entre las cuatro mejores. Por lo pronto ese es el objetivo. Pero hay mimbres para más, como se vio en las semifinales cuando eliminaron a las números unos. Darle continuidad a este nivel es el duro desafío.

Segundo título World Padel Tour para Bea González, que se mostraba emocionada entre lágrimas. "Creo que nos lo estábamos mereciendo mucho. Trabajamos muy duro, perdimos partidos muy duros que nos dolieron mucho que nos han servido para volver más fuertes, para entrenar y para sacar todo de nosotras para que se fuera viendo la recompensa. Nos lo merecemos, tenemos que disfrutarlo y super contentas", decía la paleña. Copenhague se quedará grabado para siempre para la malagueña.