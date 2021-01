Sergio González: "El Marbella maneja importantes recursos económicos"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, indicó este lunes, en rueda de prensa telemática, que en la convocatoria del equipo para el partido de Copa del Rey de este martes ante el Marbella, estarán incluidos "cuatro" jugadores del filial, y alguno "podrá ser titular". Se trata de "dar minutos a los que menos tienen habitualmente", por lo que aprovecha los encuentros coperos para dar la oportunidad a los más jóvenes y para poder ofrecer la opción de reivindicarse a los que no suelen salir en los compromisos de liga, siempre "con el máximo respeto" a la competición y al rival.

Por tanto, se quedarán en Valladolid "jugadores que han acumulado bastante carga de trabajo" y presentará un equipo diferente para afrontar esta cita de Copa del Rey, con la misma ilusión, puesto que es una competición que le gusta mucho a Sergio González y el objetivo es seguir pasando eliminatorias. El que será baja ya segura es Marcos André, quien será sometido a una operación para solventar su osteopatía de pubis "tras el gran esfuerzo que ha realizado, titánico, para ofrecer un gran rendimiento", lo que les hará perder "un potencial, una bala", seguramente "en lo que queda de temporada".

Según comentó, "cada partido requiere una formación y una estructura y se pone el once que se considera mejor para afrontarlo, pero siempre es bueno que estén todos los jugadores disponibles, para tener más donde elegir, pero luego surgen lesiones y otras circunstancias, y es cuando la plantilla se reestructura". También, en este sentido, ha hablado de Fabián Orellana quien "a nivel de números y asistencias, no está al nivel del año pasado, aunque ha sido el responsable de lanzar los penaltis, y los ha marcado", pero están "trabajando" para que "a nivel físico alcance el cien por cien y pueda estar como debería estar", ha precisado. Asimismo, ha destacado el trabajo de El Yamiq y Bruno, que parecen haberse asentado como centrales titulares, gracias a las buenas actuaciones que han realizado, a pesar de que eran Javi Sánchez y Joaquín los que se postulaban para el once inicial "pero tendrán que ponerse las pilas ante la competencia que tienen".

Respecto al Marbella, rival de este martes en Copa, ha advertido de que "ha cambiado bastante con respecto al año anterior, pero el potencial es el mismo, ya que maneja importantes recursos económicos y cuenta con buenos jugadores, que querrán rebelarse y reivindicarse ante un equipo de Primera, lo que les hace peligrosos", y les obligará "a salir concentrados y con las ideas claras".

Por último, el técnico catalán ha querido enviar "ánimo, fuerza y un beso grande" a la familia de Eusebio Sacristán, que está en coma inducido tras haber sido intervenido de una hemorragia cerebral, y confía en que la victoria del Real Valladolid ante el Getafe "le impulse para una pronta recuperación". "Alberto López Moreno -el médico del club blanquivioleta y amigo personal de Eusebio- nos pasa información de primera mano sobre su evolución, y estamos pendientes, porque es una persona importante para la entidad y para la ciudad", ha añadido.