Sole López brilla en la derrota de España

Aunque es novicia en estos escenarios, Sole López no se achica. La malagueña se consolida a pasos agigantados en el núcleo duro de Carlos Viver. La extremo del Rincón Fertilidad brilló en la primera derrota de España en el Campeonato de Europa de Francia. El combinado nacional cayó ante Holanda, con una trayectoria reciente sobresaliente, con un gol en el último segundo para poner el definitivo 28-27.

Sole sumó cinco goles y momentos de nivel muy alto en un partido de primer nivel. De extrema fiabilidad ofensiva, aún no falló un lanzamiento en el torneo, también aporta brega atrás. Robó un balón clave en los minutos finales, pero las españolas no atacaron con fluidez en los minutos cumbre. La jugadora de la provincia entró para dar refresco a Jenni Gutiérrez y se adueñó del extremo izquierdo. No llevaba un minuto en pista y a pase de Silvia Arderius anotaba su primer tanto en juego. Antes del descanso transformaría un siete metros, donde se está erigiendo como una de las especialistas de la selección. Viver le tiene plena confianza, ella responde con un catálogo amplio de lanzamientos.

Tras el receso formó parte de ese grupo que abrió brecha en el marcador, con ella también viendo puerta. Aguantó el nivel físico de las holandesas, un punto por encima. Ella y Carmen Martín, la máxima realizadora con seis goles, daban resuello ante el empuje tulipán. Precisamente una rosca de la almeriense ponía las tablas a menos de diez segundos para el final. Lo desbarató Abbingh con un portentoso lanzamiento. España cierra la primera fase en Montbéliard este miércoles (21:00, Teledeporte) con Hungría, que ganó a Croacia en la segunda jornada. Las de Viver deben sellar el pase en una primera criba donde sólo un país se marcha de Francia. Una derrota de las croatas permitiría acceder al siguiente escalón aún perdiendo.

"Somos jóvenes y esto pasa factura, pero estoy segura que vamos a aprender de esos pequeños detalles. El equipo hizo un grandísimo trabajo durante los 60 minutos y tenemos que estar orgullosas", comentaba Sole López en los micrófonos de Teledeporte después del choque, donde analizaba su rápido acople: "Trabajar, trabajar y seguir trabajando y lo demás viene sólo. Paso algunos nervios, no lo voy a negar, pero la confianza que me transmiten tanto Carlos Viver como las chicas hacen que se sienta segura y tranquila y me permite hacer el juego que siempre hago. Eso hace que todo fluya".