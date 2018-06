La sub 22 de España cita a Francis Alonso

La FEB le tiene el ojo echado a Francis Alonso. Scariolo lo citó el verano pasado para la concentración en Benahavís, pero el base no pudo acudir por compromisos con su universidad, Greensboro. El bresciano también lo incluyó la semana pasada en una lista de 24 jugadores para la disputa de dos encuentros clasificatorios para el Mundial de China'19. Es difícil que supere las cribas, pero no habrá descanso para el malagueño, que también ha sido llamado para la sub 22. Un grupo de jóvenes promesas que trabajarán con Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Básket, este verano.

El grupo de 16 jugadores se concentrará en Guadalajara del 23 al 30 de junio, donde disputará dos amistosos con la sub 20, donde está citado el cajista Ignacio Rosa. Un combinado donde están muchos de los que se proclamaron con Alonso campeones de Europa sub 20 hace dos veranos y entre los que se incluyen jugadores ACB como Jonathan Barreiro.