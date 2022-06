Cómo y dónde ver en TV el Inglaterra-Hungría de la Nations League

Inglaterra y Hungría se citarán para disputar uno de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Partido con mucho en juego para los dos equipos.

Inglaterra no ha tenido de lejos su mejor arranque en esta UEFA Nations League. Tras la derrota en su debut ante Hungría (1-0), la selección de Southgate no ha podido pasar del empate frente Alemania (1-1) e Italia (0-0). Esta mal arranque ha generado muchas dudas en el ambiente y de hecho se empieza a rumorear de un posible cambio de seleccionador. Con solamente un punto sumado hasta la fecha, la three lions tiene que empezar a sumar victorias para no echar a perder una fase de grupos que está siendo para olvidar. Ahora tendrá una gran oportunidad de sumar sus primeros tres puntos al recibir a la que es a priori la selección más débil del grupo. Eso sí, todavía tendrá el recuerdo de la primera jornada donde se topó con una Hungría que fue toda una muralla.

Hungría está en el grupo de la muerte y se puede decir que su nivel competitivo está siendo bastante alto. El combinado dirigido por Marco Rossi ha logrado sumar cuatro puntos en las tres jornadas en una primera vuelta donde se ha tenido que medir a selecciones top como son los casos de Inglaterra, Italia y Alemania. Viajará a tierras inglesas después de haber logrado un meritorio empate ante Alemania en otro encuentro, donde volvió a confirmar que estamos hablando de una selección que claramente está yendo a más. Ahora veremos si puede seguir sumando y aprovechar las dudas de una selección inglesa que no está transmitiendo buenas vibraciones.

Fecha y horario

El duelo se jugará el martes día 14 de junio de 2022 a las 20:45 (hora española) en el Molineux Stadium de Wolverhampton (Inglaterra).

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de www.uefa.tv y también por las aplicaciones smartphones con el mismo nombre.