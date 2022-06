Cómo y dónde ver en TV el Países Bajos-Polonia

A pesar de salir al campo con un once titular totalmente cambiado (por primera vez en 102 años), Países Bajos se llevó los tres puntos en Cardiff para colocarse en primera posición del grupo. Sin embargo, a Louis van Gaal no le impresionó demasiado la actuación de su equipo, y en particular la innecesaria cesión de la posesión del balón en la primera parte. Por lo tanto, es probable que el seleccionador holandés vuelva a utilizar una formación más reconocible para la visita de Polonia, que perdió de manera contundente (6-1) en Bélgica en su último partido.

Seleccionadores

Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos: "Polonia tiene virtudes muy importantes, cito a Lewandowski como un gran ejemplo. Tienen más jugadores buenos, pero no voy a enumerarlos todos. Desde luego, Polonia no es un equipo al que vayamos a ganar fácilmente. Tienen cualidades para ganar a la Oranje".

Czesław Michniewicz, seleccionador de Polonia: "Les dije a los jugadores en el vestuario que la derrota por 6-1 contra Bélgica se quedaría en nuestras cabezas durante mucho tiempo, pero que debían utilizarla como un recordatorio de cómo juegan los rivales a primer nivel mundial. Tenemos que seguir este ejemplo, no queremos centrarnos únicamente en lo que salió mal".

Fecha y horario

El encuentro de la jornada 3 de la UEFA Nations League 2023 se disputará en el Stadion Feijenoord De Kuip de Róterdam (Países Bajos)

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de www.uefa.tv, que también tiene aplicación en smartphones con ese mismo nombre.