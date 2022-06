Cómo y dónde ver en TV el Suiza-Portugal de la Nations League

Cristiano Ronaldo, João Moutinho y Rafael Guerreiro no forman parte de la comitiva de la selección de Portugal que viaja a Suiza para enfrentarse a los helvéticos en la Liga de Naciones. Cristiano y Guerreiro no participaron en el entrenamiento de este sábado en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, mientras que Moutinho sí trabajó con el resto del grupo.En rueda de prensa posterior al entrenamiento, el seleccionador luso, Fernando Santos, avanzó que las tres ausencias se deben a una "gestión normal" de la plantilla. "No son problemas físicos, es una gestión normal. No tendría sentido tener 26 jugadores que viajen a Suiza cuando sólo pueden estar 23 en el banquillo", explicó."En los últimos partidos fuimos haciendo la mejor gestión y ahora la elección recayó sobre estos jugadores", agregó. Portugal, que lidera el grupo A2 de Liga de Naciones con 7 puntos, 2 más que España, visita este domingo a Suiza, "uno de los equipos que más creció en los últimos diez años, incluyendo en 2016", defendió Santos."Muy buena calidad, jugadores de altísimo nivel, muy bien organizados y que están siempre presentes en fases finales y que acaban primeros en los grupos", dijo el portugués, que considera que son "muy consistentes". Y a pesar de que Portugal goleó a Suiza en Lisboa hace una semana (4-0), Santos avisó de que ese partido fue "anormal". "Pero nos crearon muchos problemas en algunos momentos del partido", dijo.

Fecha y horario

El partido se disputará este domingo 12 de junio a las 20:45 horas en Stade de Genève de Ginebra (Suiza)

Cómo y dónde ver en TV

El partido de UEFA Nations League entre Portugal y la República Checa se podrá ver por televisión a partir de las 20.45 horas en UEFA TV, la web de la competición.