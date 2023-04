Alejandro Carballo será el número dos de Ciudadanos para la Alcaldía de Málaga capital

Cada vez está más claro quiénes serán los nombres que pueden entrar al Ayuntamiento. A falta de que las urnas digan en menos de 50 días qué partidos estarán representados y en qué proporción, ya se conoce quién será el número dos, por detrás de Noelia Losada, en la lista de Ciudadanos. No hay sorpresas: su escudero actual, Alejandro Carballo, será quien acompañará a la concejal de Cultura y Deportes este mandato en caso de que la ciudadanía confíe lo suficiente en el partido naranja y alcancen el 5% de los votos necesarios para entrar en La Casona del Parque.

El candidato, licenciado en Dirección y Administración de Empresas y empleado de banca en excedencia, fue viceportavoz de la formación naranja en el anterior mandato municipal y este se ha centrado en la acción deportiva. Además, es delegado de Relaciones Instituciones de Cs Málaga. “Frente a los personalismos, nosotros ofrecemos equipo. Como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía quiero estar rodeada de gente honesta, trabajadora, joven pero a la vez experimentada… En Ciudadanos creemos que estar rodeados de los mejores nos hace mejores”, ha manifestado Noelia Losada durante el anuncio, en el que también ha estado presente el máximo responsable de Ciudadanos en la provincia, José María Real.

“Alejandro Carballo será concejal de nuevo en el próximo mandato. Y Ciudadanos volverá a ser determinante. Seremos el árbitro en esta ciudad. Y en esta ciudad, la autocomplacencia juega a la contra. Tenemos que darnos cuenta de que Málaga se les ha puesto muy difícil a los malagueños. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos serios problemas. Y tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones. Y estamos preparados para ello”, ha declarado la candidata.

“Ciudadanos se presenta a estas elecciones municipales con el aval de nuestra gestión en el equipo de gobierno de Málaga en la que hemos hecho de Teatinos un barrio referente en calidad de vida; hemos situado la Cultura en el mejor momento histórico gracias a haber sido capaces de que el patrimonio, antes olvidado, esté en el centro de las políticas públicas, y gracias a haber convertido a Málaga en una capital deportiva con más eventos punteros que nunca y con de nuevo proyectos de instalaciones deportivas en marcha”, ha añadido, al tiempo que ha querido reivindicar una voz propia dentro del equipo de Gobierno.

“Lo hemos hecho todo el mandato. Marcamos el camino en la crisis de Unicaja. Marcamos el camino en asuntos como el Astoria. Marcamos el camino con la torre del puerto. Marcamos el camino cuando salimos en el minuto uno a decir que ni un euro al Gobierno de Putin con el Museo Ruso frente a los complejos de De la Torre. Esos mismos complejos que, en el momento actual, hacen que la Invisible siga okupada. O esos mismos complejos que impidieron que se externalizara Limasa en su momento”, ha incidido.

“Es para mí un inmenso honor acompañar a Noelia como número 2 de su candidatura porque ella encabeza un equipo que representa el futuro. Decía ella que somos un equipo frente al personalismo de De la Torre. Nosotros nos presentamos con la obsesión de gobernar para todos los malagueños. Queremos que Málaga sea una ciudad para invertir, para visitar, pero, sobre todo, para vivir. Nosotros vemos que el progreso de Málaga no pasa por seguir acumulando torres como si esto fuera un tablero de Monopoly. Nosotros vemos que el progreso de Málaga no es hacer túneles faraónicos para enterrar coches. Nosotros vemos que el futuro de Málaga es sustituir el concepto de Eje Litoral por el de Metro Litoral. Nosotros vemos que el futuro de Málaga no es hipotecar su horizonte con una torre en el puerto. Nosotros hemos sido capaces de ver y hacer ver que el patrimonio es futuro. Estaba olvidado en la gestión de esta ciudad. Igual que las políticas de reforestaciones o de bienestar animal”, ha argumentado Carballo, que ha querido apostillar que Málaga avanza pero que necesita ideas nuevas y repensarse.

“Detestamos a los agoreros, a los que siempre les parece todo mal. Pero, o hacemos un nuevo enfoque basado en nuestra gente, o la ciudad expulsará a sus vecinos. Gobernar la ciudad no es llegar el primero a dar toques de campana para subir luego vídeos a los perfiles del Ayuntamiento, ni batir récords de permanencia en los cargos. Gobernar la ciudad es gestionar y no sólo hacer de relaciones públicas. Gobernar la ciudad es algo más que presentar infografías e imágenes virtuales de proyectos que nunca se van a hacer”, ha concluido el número 2 de la lista.