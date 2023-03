Ciudadanos va más lejos con el Metro de Málaga: Quiere llegar a El Palo y Rincón de la Victoria

Ciudadanos va más lejos aún en el Metro de Málaga. Su última propuesta de cara a las elecciones municipales es llevarlo a El Palo y Rincón de la Victoria, pasando por La Malagueta y Pedregalejo. Además, la propuesta pasa por llevarlo de manera subterránea y se suma a su apuesta por hacer que llegue el suburbano al PTA y a Bailén-Miraflores.

Pese a que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía, las candidatas de la formación a las alcaldías de Málaga y Rincón, Noelia Losada y Ana Belén Palomo, se han desplazado al lugar en el que estaba prevista la estación de La Malagueta, junto a la Plaza de Toros para anunciar su propuesta. La idea es actualizar los proyectos y estudios redactados en su día para conectar ambos municipios de manera subterránea. Ambas candidatas llevarán esta propuesta de futuro para su debate en sus respectivos ayuntamientos y programas electorales.

"Ciudadanos consideramos que la Málaga del futuro debe ser una ciudad con altos niveles de calidad de vida. Y ese futuro va de la mano de un transporte público muy potente y ese futuro nos conecta a todos cada vez mejor, especialmente con ciudades como Rincón de la Victoria. El futuro del transporte en Málaga viaja sobre raíles, viaja en metro”, ha declarado Losada. La candidata a la Alcaldía de Málaga ha querido hablar en clave ambiental y de futuro: “Es el momento de la verdad. Los malagueños merecen conocer cuáles son nuestros modelos, especialmente en asuntos tan cruciales. Y el nuestro es claro: Cuanto más crece un metro, más rentable es. En otras ciudades las líneas no paran de crecer y eso es señal de políticas de altura. Y el metro es rentable para la Malagueta, Pedregalejo, El Palo y Rincón de la Victoria. Y es rentable para los vecinos, para el medio ambiente y para la economía”.

Losada ha recordado que la línea 1 de metro iba a llegar originalmente hasta La Malagueta y que de ahí surgió el proyecto de Línea 3, hasta El Palo, con continuidad hasta Rincón de la Victoria. La candidata naranja ha contrapuesto este modelo al del Eje Litoral. “Nosotros creemos que el Este de Málaga y Rincón de la Victoria merecen un metro. Creemos que se puede hacer sin tener que esperar otros 17 años. Nuestra propuesta en movilidad es clara. Trenes y metros en lugar de enterrar coches en túneles faraónicos e inviables económicamente. Ese dinero público, porque el dinero es tan público y tan malagueño si lo invierte el Gobierno, la Junta o el Ayuntamiento, tiene que ir a llevar el metro al Palo y a Rincón; a llevar el metro al PTA y a llevar el metro a Bailén-Miraflores. Ese es el futuro nuestro y que merecen las generaciones más jóvenes”, ha incidido.

"Rincón tiene que estar en los mapas metropolitanos"

Ana Belén Palomo ha recalcado la fortaleza de las relaciones entre ambos municipios y la vocación metropolitana del proyecto: “El término metro viene de metropolitano. Muchas veces las respuestas se encuentran buscando en lo evidente. Y lo evidente es que Rincón de la Victoria y Málaga son ciudades con una altísima relación. Mucha gente vive en una y trabaja en otra o tiene su segunda vivienda en nuestro municipio, que ya es una gran ciudad de más de 50.000 habitantes. Málaga y Rincón podrían disfrutar ya del metro si se hubiera continuado tras el proyecto con el paso lógico de las obras”.

Para la candidata de Ciudadanos es un proyecto claramente de futuro: “Rincón de la Victoria es futuro. Tiene una población joven. Las generaciones nuevas se van a mover de otra manera. Cada vez menos jóvenes se sacan el carné de conducir. Cada vez hay más restricciones a la circulación en las ciudades. Tenemos compromisos ambientales fuertes. Y así debe ser. Y este proyecto muestra el compromiso que Ciudadanos tenemos con los rinconeros, con los caleños y los malagueños”.

Palomo ha lamentado el olvido del PP y el PSOE respecto al transporte metropolitano y Rincón de la Victoria. “Mi ciudad ha sido borrada de los mapas metropolitanos por el PP y el PSOE. Eso no puede ocurrir. No lo vamos a permitir. En 2006, cuando se redactó la línea 3 se avanzó en los estudios previos para prolongarla hasta Rincón. No entendemos que el bipartidismo dejara en vía muerta proyectos como llevar el metro a Rincón o al PTA. Tampoco entendemos por qué dejó fuera a la Malagueta de la línea 1”, ha manifestado.

Palomo ha explicado que el proyecto tendría 12 kilómetros, 5 desde la Malagueta a Playa Virginia y 7 desde ahí a Rincón y que se previeron estaciones cada algo menos de 1 kilómetro. “Es algo posible. Vayamos a por ello. Nosotros no caemos en el conformismo de PP y PSOE. Fíjense como anécdota, que hasta alumnos de las universidades de Granada y Roma, propusieron que sobre el túnel entre el Peñón del Cuervo y la Cala se hiciera un paseo marítimo entre Málaga y Rincón. Las ideas están. Las necesidades, también. Falta el compromiso”, ha concluido.

Ciudadanos ha recordado que la línea 1, que se inaugura hasta el Centro la semana que viene, llegaba inicialmente a La Malagueta y que, posteriormente, el estudio de José Seguí y la consultora Typsa proyectaron la línea 3, hasta el Palo (desde la Plaza de Toros hasta Playa Virginia). El coste entonces se estimó en 180 millones de euros y se calculaban 14.000 viajeros diarios (4 millones al año). El trazado partiría de la Plaza de Toros, seguiría por el Paseo de Reding, seguiría por los Baños del Carmen, Pedregalejo y el Palo hasta acabar en Playa Virginia. El recorrido previsto era más interior que litoral para buscar los núcleos con más poder de captación de viajeros. Por su parte, la prolongación a Rincón se le encargó a las consultoras Aepo y Proser. Ambos proyectos cubrirían la necesidad de una población superior a 100.000 habitantes.