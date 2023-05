Antonio Alcázar (Vox Málaga): "Ahora mismo en pleno votaríamos no a la torre del puerto ahí"

Antonio Alcázar se presenta como candidato de Vox a la Alcaldía de Málaga sin haber estado en el foco mediático ni ser un gran conocido en la ciudad. Viviendo de la marca nacional, presenta y adapta los diez grandes puntos de su partido a la Costa del Sol, esperando entrar en el Ayuntamiento, "porque somos necesarios".

Respecto a los grandes proyectos, más dudas que seguridades, "en el camino nos encontraremos" como vía de escape a la respuesta completamente cerrada, asumiendo que, en caso de llegar a la Casona del Parque deberán estudiar los proyectos y adaptarse a las circunstancias.

Es usted un candidato nuevo, con bajo grado de conocimiento y que no se ha prodigado a la hora de dar entrevistas hasta pocas fechas antes de elecciones.

El partido tiene una serie de protocolos de comunicación y que exigía su cumplimiento. Han decidido que saliéramos ahora al ruedo, aunque me hubiera gustado salir antes porque entendemos que la importancia de Málaga requiere que la gente te vaya conociendo previamente. Estoy convencido de que iremos llegando al malagueño.

En 2019 Vox quedó a unos 500 votos de conseguir sitio en la corporación, en las andaluzas se consiguió superar el 12% de los apoyos, ¿cuál es el horizonte para estas?

Nosotros somos optimistas. Partimos de la base de que llevamos tiempo empapándonos de la ciudad y creemos que llegamos en un buen momento. No miramos porcentajes ni encuestas, pero creemos que somos necesarios en el Ayuntamiento de Málaga.

¿Con qué propuestas creen que pueden mejorar la ciudad?

Nosotros no somos partidarios de la Zona de Bajas Emisiones o rechazamos el centro de menores en Jarazmín. Resumimos nuestro programa en diez bloques entre los que están la reducción de gastos superfluos de personal del Ayuntamiento, una bajada de las tasas municipales, las familias como epicentro de las políticas públicas, preservar el patrimonio artístico de la ciudad, queremos defender nuestras tradiciones, retomar el Auditorio de la Música de Málaga, recuperar nuestros barrios y también aumentar la seguridad en los barrios y mejorar el acceso a la vivienda.

¿Es el Auditorio de la Música su baza más importante a la hora de crear una nueva infraestructura?

Es nuestro objetivo, pero también vamos a centrarnos en otros temas importantes como la torre del puerto. Nosotros no vamos a parar ningún desarrollo positivo para la ciudad, pero nosotros consideramos que puede hacerse y debe hacerse, pero no ahí. Creemos que no es el mejor sitio para que rompa la imagen de la ciudad. Pero también estamos a favor de embovedar el río Guadalmedina y crear una gran avenida sobre él.

Entonces, ¿ahora mismo Vox votaría no a la modificación del Plan Especial del Puerto?

Nosotros no estamos de acuerdo con esa ubicación. Hemos hecho un estudio exhaustivo no sólo desde el punto estético, también desde un punto de vista logístico. Está en plena terminal de cruceros y sabemos que logísticamente no hay capacidad para ese trasiego de personas.

Entiendo que si el trámite urbanístico, tal como está, llega a Pleno, Vox votará en contra.

En estos momentos, sí, votaríamos en contra. Pero habrá que ver si nuestra postura supone una serie de modificaciones en el Puerto. Ahora mismo la torre del puerto sí, pero no ahí.

Volviendo al rechazo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ¿cómo pretenden evitar una imposición del Gobierno y de Europa?

Esta es la auténtica falacia de todos los partidos menos de Vox, la Unión Europea tiene competencias en medioambiente, pero España y Málaga no están obligadas a implantarla por la calidad de su aire.

La ley de Cambio Climático sí obliga.

Estos son los datos que manejo y el posicionamiento del partido. La Unión Europea sí tiene competencias, pero España y Málaga no están obligadas. Ya no es que limites y coartes al ciudadano, si no que cada vez va a ser más grande y va en perjuicio de los comercios y la hostelería.

Si desde el Gobierno obligan por ley, ¿cómo se opondrían?

Por supuesto que nos vamos a oponer. Si nos las imponen se tendrán que poner, pero nosotros estamos en contra.

Citaba también la seguridad en la ciudad, ¿piensa que Málaga es insegura?

No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, vuestras fuentes tendréis. Lo que es delincuencia e inseguridad está aumentando. Málaga es insegura y lo vamos a combatir reforzando más policía y con mejores recursos. Nos lo trasladan los ciudadanos: limpieza e inseguridad son sus mayores quejas.

La mayoría de competencias en seguridad son del Estado.

Ahí poco podemos hacer, pero en el Ayuntamiento hay Policía Local, que pretendemos dotarla de más medios. Hay 800 efectivos policiales cuando se necesitan unos 1.200.

Para el Guadalmedina, ¿sigue más el plan de Seguí o el de los puentes plaza?

Nosotros, ahora mismo, lo embovedaríamos y crearíamos una gran avenida, atacando esa gran deficiencia que tiene la ciudad.

¿Embovedaría el cauce completo, los puentes-plaza generan recelo por el riesgo de avenida?

Completo o prácticamente hasta el final. En caso de que haya inconvenientes lo sopesaremos. Nosotros sí queremos una alternativa pronta para ese río.

¿Qué puede decirme del Plan Litoral?

En estos momentos hay otras circunstancias más importantes que acometer, sobre todo en los barrios. El Plan Litoral puede y debe esperar, que además la obra se va a disparar a cantidades mucho mayores. No es le momento del Plan Litoral.

¿Y respecto al Bosque Urbano?

Somos partidarios de que se conserve. Sabemos que esa zona tiene un volumen de personas importante y creemos que es importante hacer un bosque si no entero, en gran parte.

El modelo actual deja un 80% al parque junto a las torres, ¿estamos hablando de ese porcentaje?

No tengo datos concretos, pero estamos a favor de mantener un Bosque Urbano. Como administradores tenemos que escuchar a la población y hay muchas personas que están a favor de una zona verde y no llenarlo de hormigón como se pretende.

¿Pararía entonces la subasta de los terrenos?

Intentaremos llegar a un acuerdo, no me quiero precipitar. Pero estamos a favor de un espacio verde importante, sin desechar que se pueda hacer algo para la ciudad como un auditorio.

Las torres...

Las torres no las vemos ahora mismo. No significa que al final entendamos que pueda ser la mejor solución, pero nuestra posición es una zona verde ahora mismo.

Si el 29 de mayo el gobierno depende de Vox, ¿pactaría con el PP?

Ahora mismo no podemos hablar de pactos, no vamos a pactar con nadie que no seamos nosotros ahora mismo, pero tendremos que sentarnos y llegar a acuerdos que entendemos que sean los más beneficiosos para la ciudad.

¿La línea roja sería entrar en el equipo de gobierno o contemplan apoyar a otro partido?

No me quiero anticipar. Vamos a esperar al 29. Somos un partido consecuente que busque lo mejor para la ciudad. Evidentemente no pactaremos con la izquierda radical ni con el estilete del gobierno socialcomunista. PP y Ciudadanos serían los más cercanos.